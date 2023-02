Las aftas, también conocidas como llagas bucales son pequeñas úlceras que se producen en el interior de la boca, y pueden ser de color blanco o gris con los bordes rojos. Se dan sobre todo en la lengua, las mejillas y el interior de los labios.



La aparición de estas llagas no tiene un origen viral o bacteriano, tampoco son contagiosas, por lo que deberían curarse solas en una semana, en promedio.



(Lea también: La mala salud bucal está relacionada con la hipertensión, dice estudio)

Si una persona tiene estas úlceras en su boca por más de tres semanas o aparecen con mucha frecuencia debería consultar a su médico para descartar un posible problema subyacente de salud.



La curación de las llagas podría acelerarse con la ayuda de algunos remedios caseros que no ponen en riesgo la salud bucal ni del resto del organismo. Estas son seis formas naturales de ayudar a deshacer las aftas, según el portal especializado 'Medical News Today'.



1. Enjuague bucal



Utilizar un enjuague bucal genérico podría ser de ayuda para eliminar las aftas, pues estos productos están diseñados para limpiar el interior de la boca, y esta limpieza puede aliviar el dolor o malestar.



Para esto es necesario elegir un enjuague comercial, que se consiga sin receta médica, que tenga especifique propiedades antisépticas en sus características, así se evita la infección o sensibilidad que se pudiera ocasionar en la boca.

(En contexto: Salud oral: los problemas en encías pueden influir en otras enfermedades)



2. Agua con sal



Este es uno de los remedios caseros más conocidos por las personas. El agua con sal actúa, justamente, como una solución salina que puede ayudar a acelerar la curación de este tipo de heridas.



La preparación es muy sencilla, pero se debe tener precaución de no tragarse el agua con sal, ya que puede generar malestar gastrointestinal por el exceso de sodio. Recuerde que este remedio no reemplaza ningún medicamento que le hayan recetado.



3. Higiene dental



Para que las aftas desaparezcan más rápido es necesario cuidar la salud de la boca en general, pero sin irritarlas para evitar mayores molestias. Por eso, se recomienda hacer énfasis en el cepillado de los dientes y la boca con un cepillo de cerdas suaves.



Es clave limpiar muy bien los dientes y las encías para evitar que las úlceras se vayan a infectar por bacterias que se encuentren en estas zonas.



4. Alimentación



En este caso no se trata de una acción específica frente a las aftas, sino más bien de una que se debe evitar. La idea es que si tiene llagas en la boca intente no consumir alimentos ácidos, salados y picantes.



Estos alimentos podrían irritar las úlceras y evitar que se curen. Incluso las bebidas calientes y la comida con bordes rugosos, como las tostadas, podrían ocasionar malestar.

Las 6 cosas que debes saber a cerca de las aftas. Aquí se las dejamos @fefesucre y yo 🔥 pic.twitter.com/yBryUHBoyh — @patologiaymedicinabucal🔬👅 (@patoymedbucal) February 6, 2023

(Además: Llagas en la boca: ¿Por qué aparecen las aftas o 'sapos'?)



5. Vitamina B12



Una de las propiedades esenciales de la vitamina B12 es la creación de glóbulos rojos, que son los encargados de llevar oxígeno a los tejidos. Medical News Today dice que el suplemento de esta vitamina podría ser de ayuda.



Según el portal especializado, la B12 podría reducir la cantidad de dolor que producen estas úlceras, así como el número de brotes y la cantidad que aparece en la boca. Recuerde que la ingesta de cualquier suplemento debe ser consultada con su médico.



6. Aloe Vera



Aplicar gel de aloe vera en un afta podría ayudar a disminuir la irritación y el dolor que producen estas llagas, así como la inflamación de las mismas.



"Aunque no existe mucha evidencia científica sobre los beneficios del aloe vera en las aftas, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral o NCCIH, por sus siglas en inglés, ha declarado que su uso es totalmente seguro", aclara Medical News Today.

Más noticias