Con la apertura de esta nueva convocatoria del Premio Nacional al Talento Joven 2022, aquellas personas entre 18 y 28 años que lideren proyectos de alto impacto en sus regiones tendrán la posibilidad de representar al país.



“Esta es la gran plataforma para que nuestros jóvenes colombianos puedan dar a conocer sus capacidades y talentos, y así se conecten con las oportunidades que no solamente les hemos brindado y les seguiremos brindando en Colombia, sino con las que les abre el mundo por medio de One Young World”, afirmó la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz.



En el programa podrán participar jóvenes colombianos de todo el territorio nacional que tengan entre 18 y 28 años de edad y lideren proyectos relacionados con tres categorías, enmarcadas en la estrategia Sacúdete: 'Ciencia y tecnología', 'Industrias culturales y creativas' e 'Industrias y turismo verdes'.



“A los ganadores del Premio Nacional al Talento Joven 2022 se les abre una ventana internacional para que sus proyectos de vida sean conocidos e impulsados, por eso es que trabajamos de la mano con One Young World y la empresa privada”, destacó el consejero presidencial para la Juventud, Juan Sebastián Arango.



En esta ocasión, tres talentos colombianos, que lideren proyectos de alto impacto en sus regiones serán los ganadores del PNTJ, lo que significará llevarlos a la Cumbre de One Young World, que se realizará entre el 5 y 8 de septiembre del 2022 en Manchester, Reino Unido.



La convocatoria al premio estará abierta hasta el 7 de julio de 2022 a las 6:00 p. m.



La cultura es uno de los ejes del programa. Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo.

El PNTJ, además, cuenta con el apoyo de la Fundación Finsocial y Alquería, Bavaria y Ara/Jerónimo Martins, empresas del sector privado que lo financian porque creen y le apuestan a las capacidades de los jóvenes colombianos.



“Ser parte de la comunidad global para jóvenes líderes de One Young World les permitirá a los seleccionados compartir sus historias e iniciativas con líderes mundiales, otros jóvenes trabajando para tener un impacto positivo y acceder a recursos para seguir impulsando su trabajo. Además, tendrán la posibilidad de crear una amplia y diversa red de contactos para poner en práctica las lecciones aprendidas con miras a generar un impacto positivo en sus regiones”, aseguró David Gereda, director de Desarrollo de One Young World.



Los requisitos para participar

Para hacer parte de esta convocatoria, deben tener en cuenta las siguientes condiciones:



1. Ser jóvenes entre 18 y 28 años.



2. Tener nacionalidad colombiana.



3. Residir en el territorio nacional.



4. No haber participado en One Young World previamente.



5. No ser funcionario público.



Además, los criterios a evaluar de los proyectos o iniciativas de liderazgo son estos:



- Relevancia de las iniciativas que lidere o en las que haya participado.



- Capacidad de liderazgo.



- Impacto de los proyectos realizados.



- Potencial de beneficio para las comunidades o territorios a los que pertenece.



- Carta de motivación en la que exponga las razones por las cuales quiere hacer parte de esta iniciativa.

Los interesados que deseen inscribirse deben hacerlo en el enlace colombiajoven.gov.co.

