Usted no es el peor en la cama / Sexo con Esther

En torno al sexo hay tanta mojigatería y falsas creencias que, incluso, muchas personas llegan a pensar que a todos les va mejor en la cama que a ellas mismas, por lo que pueden empezar a fantasear o experimentar una frustración que padecen en silencio.

Basta ver una encuesta hecha en el Reino Unido en la que se les pidió a algunos ciudadanos adivinar con qué frecuencia los jóvenes de entre 18 y 29 años se habían dedicado al aquello el mes anterior, con lo que se obtuvo un promedio, según ellos, de 14 veces. En otras palabras, la gente cree que los jóvenes se dedican al sexo cada día de por medio. Pero, qué alejados estaban los encuestados porque, en cuanto a los británicos, estos se meten bajo las sábanas solo cinco veces al mes, mientras que los gringos, en el mejor de los casos, se echan cuatro polvos en el mismo período.



Sin embargo, esta no fue la equivocación más llamativa porque, frente al tema de la vida sexual de las mujeres jóvenes, estos pensaron que las británicas tienen sexo 22 veces cada mes y las norteamericanas, 23 veces en el mismo tiempo, con lo cual suponen que las jóvenes muestran su fogosidad todos los días hábiles e, incluso, hasta dos y tres veces, cuando hay un día especial. Pero la realidad dice que ellas mantienen sexo no más de cinco veces al mes.



Pero hay más, porque al preguntarle al mismo grupo cuántas parejas sexuales, en promedio, tenían sus compatriotas entre los 45 y los 54 años, estos estuvieron completamente perdidos en comparación con las 17 que exhiben en su historial los británicos y las 19 que ostentan los norteamericanos.



Y, como las parejas, por lo general, ponen a funcionar su departamento inferior a puerta cerrada, es difícil tener certeza este tipo de datos, específicamente en las mujeres.



De ahí que en un estudio que trataba de averiguar cuántas parejas sexuales en realidad había tenido un grupo de estudiantes mujeres, estas fueron divididas en tres grupos: uno, a solas; al segundo se le hizo creer que tenía un supervisor y a las del tercero se les dijo que estarían conectadas con un detector de mentiras.



Al observar los resultados, las que estaban conectadas al falso polígrafo respondieron que habían tenido 4,4 parejas. A su vez, las que se creían vigiladas afirmaron haber tenido 2,6 parejas, mientras que el grupo anónimo dijo que 3,4. Sin embargo, al comparar estos resultados con los de los hombres de la citada encuesta, estos, ni cortos ni perezosos, dijeron que las mujeres podrían alcanzar en su vida más de 50 parejas sexuales, lo cual es completamente desfasado.



Con todo, se demuestra que entre los hombres existen puntos de vista escalofriantemente equivocados acerca de las conductas sexuales de las personas jóvenes y las mujeres, lo que, dicho sea de paso, en ocasiones les permite actuar como si tuvieran siempre la verdad. Por ello es importante, si se quiere tener una sexualidad sana, informarse más e investigar sobre estos tópicos con el fin de no quedar como un zapato a la hora de ir al catre o, simplemente, ante cualquier conversación. Así que a dejar la ignorancia afuera de las sábanas. Hasta luego.

ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

En Twitter: @SaludET