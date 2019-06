‘Afiliados a Medimás deben estar tranquilos’: superintendente de Salud

La sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le concedió el lunes a Medimás el recurso de apelación contra las medidas que le ordenaban a la Superintendencia de Salud revocar su habilitación, trasladar los afiliados a otras EPS y reversar la venta de los activos de Cafesalud.

En pocas palabras, con esta decisión del Tribunal, dichas decisiones quedan en suspenso mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo, algo que de acuerdo con expertos consultados no tiene un plazo definido.



El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, en diálogo con EL TIEMPO manifestó que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no modifica de ninguna forma la responsabilidad de los hospitales y clínicas de dar una atención adecuada.



“Nuestra tarea es velar por el derecho a la salud de los 3,7 millones de afiliados de Medimás. No puede excusar alguna para negar servicios, aplazarlos o para poner barreras que afecten la atención”, afirma.



En ese sentido, envía el mensaje de que la Superintendencia vigila constantemente la prestación de los servicios.



Aristizábal fue enfático en decir que las actuaciones de la Superintendencia sobre esta EPS y sobre las demás continuarán por la línea que su entidad ha tenido y que se refleja en decisiones que en el caso de Medimás han derivado en la cancelación de la habilitación en tres departamentos.

Y reiteró que los ciudadanos tienen derecho a elegir voluntariamente el cambio a las EPS que no están bajo vigilancia.



En conclusión, mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo sobre el futuro de Medimás, sus afiliados deben recibir toda la atención sin ningún tipo de alteración, remató.



Por su parte, el viceministro de Salud, Iván Darío González, insistió en que ingresando a http://www.miseguridadsocial.gov.co cualquier persona se puede cambiar de EPS, “sin preguntarle a nadie, sin que importen las preexistencias, o si es paciente de alto costo, y sin ningún tipo de autorización”.



En el último mes, 75.000 personas lo han hecho a través del Sistema de Afiliación Transaccional, apuntó.



