Mercurio, un enemigo silencioso

En Colombia, los incidentes por contaminación mercurial comenzaron a cobrar notoriedad a partir de la emergencia ambiental en la bahía de Cartagena, decretada por el entonces Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) a petición del Ministerio de Salud el 22 de junio de 1977, al comprobarse la presencia de mercurio en aguas, sedimentos y peces. Sin embargo, a pesar de las comprobaciones científicas del problema, el tratamiento no fue otro que el silencio y el olvido.

En ese entonces, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud diseñaron el protocolo de vigilancia epidemiológica del mercurio, que hoy persiste. Este documento, de acuerdo con el Informe Quinquenal Epidemiológico Nacional (IQEN) 2013, dio paso al seguimiento a los reportes de intoxicación desde el 2007 y a la publicación reciente de informes que muestran la situación grave para algunas regiones del país y evidencian la brecha que hay entre el seguimiento a la enfermedad y el riesgo que aún existe; incluso con la entrada en vigor de la prohibición del uso del mercurio en la minería de oro en julio de este año.



Es claro que el mercurio produce daño al sistema nervioso central, perturbaciones del comportamiento y lesiones renales, entre otras afectaciones, señala la médica Esperanza Cerón, directora de la organización Educar Consumidores.



De acuerdo con el seguimiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), entre el 2007 y el 2011 se reportaron 450 casos de intoxicación por mercurio, principalmente en Antioquia. Y solo reportadas como crónicas.



En el 2014 se reportaron 779 casos de este tipo de intoxicaciones; sin embargo, el mismo estudio indica que muchos de los daños ocasionados por el metal pueden ser subclínicos e irreversibles si no son detectados a tiempo.

Asimismo, se requiere de diagnósticos confirmados por análisis de laboratorio, debido a que “el cuadro clínico de la intoxicación por mercurio es bizarro y puede confundirse con otro tipo de enfermedades neurológicas, cutáneas o renales, por lo que es necesario que sea confirmado mediante las pruebas diagnósticas”, según el IQEN 2013.



Santiago Español Cano, médico toxicólogo español de la Universidad Complutense de Madrid, quien participó en el ‘Encuentro planetario: el universo del agua’, organizado por Educar Consumidores y el Parque Natural Chicaque, en su paso por Colombia, habló con EL TIEMPO.



¿Cuáles son los efectos del mercurio en el cuerpo humano?



Son variados, pero fundamentalmente el mercurio es un neurotóxico muy potente que ataca el sistema nervioso central y periférico y produce efectos nocivos en múltiples órganos.



¿Cuál es la peligrosidad de una contaminación con mercurio?



Es un metal natural, no solo lo produce el hombre con sus actividades. A raíz de la utilización por parte del hombre en múltiples labores industriales, se ha ido aumentando la carga de ese metal en el aire y el agua, y siempre llega al cuerpo humano por estas vías y también por los alimentos.



¿Cuáles son los niveles aceptables y dónde empiezan a ser graves?



La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene los indicadores recomendados (con cantidades y criterios técnicos) para la exposición por inhalación prolongada al vapor de mercurio elemental y para la ingesta tolerable. Claro, medir eso es muy difícil, por lo que es mejor evitar las fuentes de contaminación.



¿Cuáles son los síntomas que genera la exposición al mercurio?



Dependen del tipo de mercurio. Si son vapores que los mineros artesanales aspiran, pues es una actividad muy extendida; los primeros síntomas son falta de apetito, cansancio, dolores de cabeza y las personas cambian su actitud vital. Las personas que eran activas se van enlenteciendo en sus actividades. Luego, en otro estado más grave, viene la caída de dientes, inflamación de encías, cambios de la personalidad como la depresión.



¿Hay más fuentes de intoxicación con mercurio aparte de la minería a pequeña escala?



Aparte de la evaporación de las fuentes naturales de mercurio presentes en el agua, las minas y los volcanes que lo emiten, también lo utilizan las fábricas de cementos, las de instrumentos de precisión como termómetros o manómetros, en la incineración de residuos y en actividades de odontología. No hay que culpar a los mineros artesanales, pues la minería a gran escala también utiliza mercurio, pero hay mayores controles.



¿Cuándo se comienza a manifestar una contaminación con mercurio?



Es una pregunta difícil de responder. En toxicología sabemos que el efecto de un tóxico en el ser humano depende de los factores personales, ambientales y hasta socioculturales. Si un individuo tiene enfermedades previas, también influye. El tiempo de manifestación de la enfermedad es variable.



¿Se puede saber si un sitio, una fuente de agua o un alimento están contaminados con mercurio?



Sí. En cualquier momento, con los elementos de análisis, se puede saber. Lo que pasa es que al ser natural, casi todo tiene trazas de mercurio.



¿Y a simple vista?



No. Los vapores son inoloros e insípidos.



¿Qué tipo de manipulación es riesgosa?



Una exposición puntual no tiene efecto, como por ejemplo cuando rompemos un termómetro y se riega el mercurio y jugamos con él. Sin embargo, se han documentado varios casos de intoxicación, como el de una familia que se dedicaba a elaborar amuletos con gotas de mercurio, y con el paso de los años muchas gotas de mercurio se acumularon debajo del piso de madera en donde trabajaban y, al comenzar a evaporarse, se presentó un envenenamiento masivo de la familia.



¿Cuál es el tratamiento para una intoxicación de mercurio?



Como es un potente neurotóxico, lo que destruye el mercurio no se puede recuperar. Si se pasa a un estado de cronicidad, desde la medicina buscamos que el paciente lleve una vida lo menos desagradable posible. Lo importante es la prevención y los tratamientos con los agentes quelantes, que también hay que saber administrar, pues pueden ser tan nocivos como la propia enfermedad.



¿Una intoxicación con mercurio puede llevar a la muerte?



Sí. Es posible. En unos casos sí, en otros no. Puede matar en intoxicaciones agudas. Los vapores inhalados sí pueden llevar a la muerte.



¿Qué deben hacer países como Colombia para mitigar y atender a los afectados por el mercurio?



Desde el 2013, en Colombia hay una ley del mercurio, surgida tras el Acuerdo de Minamata (Japón), y hablo desde el conocimiento en Europa, en donde está totalmente prohibido. Hay que hacer un estudio serio en todo el país para ver cuáles son las fuentes que siguen vertiendo mercurio al medioambiente. Una vez establecido esto, hay que hacer investigaciones ambientales y epidemiológicas para determinar la incidencia, definir grupos de riesgo y hacer un seguimiento para ver cómo va evolucionando esa contaminación. En Colombia no sé lo que han hecho después de haberse dictado la ley.



¿Qué sabe de lo que se ha hecho y lo que no?



En los últimos años he estado trabajando con la Universidad de Córdoba en estudios sobre la incidencia del mercurio, pero se necesita un estudio grande a nivel nacional, y las autoridades deben saber las áreas donde se necesita trabajar.

Las soluciones

Desde julio pasado, en Colombia quedó prohibido el mercurio en la minería. Pero en algunas zonas donde hay minería ilegal aún se estaría utilizando. ¿Qué hacer?



Conozco de minería a baja escala. Hay procedimientos preventivos para la utilización correcta en minería artesanal con bajo riesgo. Pero hay minería ilegal. Mi opinión es que el minero artesanal, mientras no se le ofrezca un procedimiento sencillo y barato, va a seguir utilizando el mercurio y lo conseguirá como sea. Pero no hay procedimientos sencillos y baratos para reemplazarlo. La idea es dejar de usarlo. Pero, actualmente, me parece difícil, a pesar de que haya una ley que lo diga. No lo creo.



¿Cómo se trabaja para limpiar una zona contaminada con mercurio?



No es fácil, y es costoso. Una zona contaminada tiene costos importantes, y si es en una área donde el mercurio surge de forma natural, es peor.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO