Trasplantes, avances pero rezagos en niños

La Organización Mundial de la Salud celebra el 6 de junio el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados para fomentar la cultura de donación de órganos. Este tratamiento es la mejor alternativa de vida para muchos pacientes con enfermedades terminales. Hoy recordamos la situación de este importante proceso médico y cómo está el panorama para los niños y niñas con enfermedad renal crónica terminal en Colombia.

Un trasplante es un tratamiento complejo en el que se reemplaza un órgano que no funciona por otro proveniente de otra persona que funcione adecuadamente. Es el tratamiento de elección para patologías como la enfermedad renal crónica terminal, la falla hepática fulminante y la falla cardíaca que no responde al tratamiento.



En el mundo, hay escasez de órganos para trasplantar; el ritmo de crecimiento del número de personas en lista de espera es mucho mayor que el de la disponibilidad de órganos. Esto significa que miles de personas sufren esperas que pueden ser interminables.



En respuesta a esta situación, en el 2016 en Colombia se modificó la normativa sobre donación de componentes anatómicos (Ley 1805) que ya existía desde 1988; desde este año se estableció que los familiares de la persona fallecida no podían oponerse a la donación salvo que la persona hubiera declarado en vida su negativa o fuera un menor de edad.



En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud (INS), en el 2017 se realizaron 1.292 trasplantes entre adultos y niños incluyendo trasplante renal, hepático, cardíaco, pulmonar y otros combinados, con un crecimiento del 21% con respecto al 2016; de estos, 922 (71%) correspondieron únicamente a trasplante renal con un crecimiento del 24% en relación al año anterior.



En niños



De estos 1.292 trasplantes realizados en el 2017 en Colombia, solamente 61 fueron en pacientes menores de 18 años. Aún no se encuentran disponibles los datos para el año 2018. En Colombiana de Trasplantes, una institución dónde se trasplantan más de 180 pacientes al año, en promedio el 10% son niños.



Según el Boletín de Información Especial del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo de marzo de 2016, en el 2015 había 1.945 casos de niños con Enfermedad Renal crónica Instaurada, de los cuales solo 219 casos (11.3%) se encontraban en terapia dialítica. De esta población, solo el 38.3% había recibido trasplante renal para esa época.



Si bien estos datos suenan alentadores por la baja frecuencia de la enfermedad renal, según el Sistema de Datos de enfermedad Renal de los Estados Unidos los niños que se encuentran en diálisis tienen una mortalidad 6 veces mayor que los niños que han recibido un trasplante renal, lo que se traduce en un riesgo de muerte alto para ese 60% restante que para ese año no habían sido trasplantados.



Según Carmen Rodríguez Cuéllar, Nefróloga pediatra de la Fundación Clínica Shaio, el trasplante renal pediátrico tiene ciertas características que lo hacen especial. Como primera medida y a diferencia de los adultos, no solamente se trasplantan niños que tienen enfermedad renal terminal y que necesitan diálisis para vivir, sino también los que, aun teniendo una pequeña función renal residual, tienen un compromiso severo en otros aspectos de su vida, como cuando no crecen adecuadamente porque no pueden ingerir todas las calorías necesarias, o cuando tienen deformidades severas en los huesos o tienen retardo en el desarrollo psicomotor. Esto significa que se intenta trasplantar a los niños lo más pronto posible de modo que su salud general se vea afectada en menor medida.



Adicionalmente, en la mayoría de los hospitales solo se trasplantan niños con pesos mayores de 10kg debido al alto riesgo de complicaciones quirúrgicas por el tamaño de sus vasos sanguíneos y por el tamaño de los riñones de los donadores que en la mayoría de los casos son adultos.



Por otro lado, la mayoría de los niños tienen al menos dos donantes vivos potenciales (padre y madre), y en Colombia, gracias al Consenso de Criterios de Asignación de Trasplante Renal de Junio del 2018, los menores de 18 años tienen prioridad para la asignación de riñones de donadores cadavéricos. Esto hace que el panorama de trasplante pediátrico sea un poco mas alentador, sin embargo, los donantes nunca son suficientes por la rapidez con que aumenta la enfermedad renal crónica en niños y por las condiciones especiales ya descritas.



Rodríguez afirma que la calidad de vida de los niños trasplantados mejora ostensiblemente cuando se compara con la de un niño que requiere diálisis; esta última implica ser conectado tres veces a la semana, en caso de hemodiálisis, o todos los días, para la diálisis peritoneal, a una máquina para que haga la función de sus riñones, lo que limita su capacidad de relacionarse con otros niños de su edad y vivir una vida normal; adicionalmente necesitan una restricción importante en la dieta y en los líquidos que ingieren diariamente.



La experta afirma que, aunque los niños trasplantados tienen que tomar medicamentos todos los días por el resto de su vida, son más libres, pueden crecer como niños sanos e ir al colegio, desarrollar todas sus habilidades y tener una vida larga si tienen una adecuada adherencia al tratamiento y al seguimiento médico.



En el Día Mundial de los Trasplantados el llamado es para todos, para que tome el tema de la donación como un componente de las discusiones cotidianas para darle una oportunidad a tantos niños a tener una nueva vida.



SALUD