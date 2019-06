Si le gusta el sexo virtual, lea esto / Sexo con Esther

Divertido, misterioso, emocionante y seguro son los calificativos con los que algunos describen el sexo virtual, el cual, valga decir, cada vez tiene más seguidores.



De hecho, sus defensores insisten en que se disfruta, incluso con la pareja, así no se esté cerca del otro. También, porque permite deslizarse por experiencias nuevas con la ventaja de no tener que salir a la calle. Lo anterior sin contar que es un escenario rico, literalmente, en posibilidades para llevar a la práctica fantasías sexuales.

Y aunque lo tradicional es que sobre la cama no existan muchas personas, esta práctica permite que el aquello alcance para varias personas. En otras palabras, dicen algunos expertos, la tecnología permite disfrutar plenamente con la pareja o, incluso, con esos desconocidos que despiertan curiosidad.



Pero hasta aquí lo bueno, porque por más ‘cibercatre’ que sea, no está exento de problemas e incomodidades, que es necesario identificar, con el objeto de evitar que el goce se convierta en un muy mal rato.



Para empezar, es preferible hacer estos acercamientos con personas conocidas, no por mojigatería, sino porque, en un alto grado, este tipo de relaciones implican confianza y un acercamiento consensuado.



Ahora, si la intención es hacerlo con personas desconocidas, no está de más, en el caso de las imágenes, evitar la exposición de la cara, con el fin de frenar posibles chantajes directos.



En estos casos, puede haber cierta malicia en el disfrute con alguien anónimo. También, cuando es por chat o solo con audios, procure hacerlo a través de una red segura y ojalá desde equipos en donde no quede huella evidente de su identidad.

Es clave desbordarse en precauciones para evitar grabaciones no consentidas que puedan ser distribuidas a través de la red o engrosando las miles de páginas porno que la inundan.



Esto incluye asegurarse de que los equipos están libres de virus o de herramientas que permitan captar estas imágenes sin su consentimiento. Algo importante también es alertar a quienes pretenden aventuras con personas diferentes a la pareja para que enciendan todas las alarmas y no sean pillados en plena acción.



Por último, borre todo el material para eliminar todas las pruebas, no caiga en la tentación de guardar esos momentos, que pueden caer de manera accidental en otras manos. La mejor forma de conservarlos es en su memoria.



Y si está seguro de que vale la pena estimularse viéndolos de nuevo, descárguelos en una memoria o en un disco duro que siempre esté a buen recaudo.



Sin más, al sexo virtual acuden cada vez más personas. Así que a practicarlo, pero con las ganas que deja la seguridad. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO