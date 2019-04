Sexo oral sin miedo / Sexo con Esther

Y esto no es ninguna incitación a que la gente busque sabores en el departamento inferior ajeno sin ton ni son; sino para desmontar la tonta idea de que hacerlo con frecuencia se desliza por un tobogán que termina en la muerte por culpa de tumores en la faringe; una falacia que, de tanto repetirse, ha sacado en estampida de esos lugares a muchas bocas complacientes.

Pues no hay tal. Resulta que ‘Journal of Clinical Oncology’, una encopetada revista científica, acaba de aclarar que no es la práctica del sexo oral lo que podría provocar dicho cáncer, sino realizarlo cuando alguno de los miembros de la pareja sufre del virus del papiloma humano (VPH). Mejor dicho, es otro mal de transmisión sexual, así de claro.



Ahora, no se trata de minimizar el riesgo, pero sí de entenderlo en su verdadera dimensión y buscar la manera de prevenirlo con las medidas correspondientes, y que solo incluyen abstinencia total cuando se comprueba que el microorganismo habita en la zona, que, de ser comprobada, debe ser puesta en escena antes de empezar los agites amatorios.

Por otro lado, no sobra decir que no todas las infecciones por VPH desencadenan irremediablemente tumores malignos. Solo algunas cepas, de las cientos que conforman la familia del citado bicho, tienen esa capacidad dañina. Se necesitaría estar muy mal parqueado para que todos los astros se alineen para una incursión por la planta baja.



Máximas medidas de protección, como en todas las prácticas sexuales, es lo que se requiere en estos casos. Diálogo franco y abstención ante la duda. Ya es hora de dejar la mojigatería y de no envolver en papales de terror todo lo relacionado con el sexo, que lo único que logra es acrecentar la ignorancia y consecuentemente todo lo negativo que de eso se desprende.



Hay más: el sexo oral es una práctica válida y normal para todos aquellos que la disfrutan, y tratar de eliminarlo difundiendo mentiras y generando pánico es una intención retrógrada y distante de los demostrados beneficios que tiene entender que la boca sirve para algo más que hablar y silbar. Algo que, por hoy, les quedo debiendo, pero que trataré en la próxima entrega.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO