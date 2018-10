Serena Williams se vincula a campaña contra cáncer de mama

Con la polémica generada por su reacción en la final del US Open –que incluyó acusar de sexismo al juez de silla del partido contra la japonesa Naomi Osaka– ya en el pasado, la tenista Serena Williams volvió a llamar la atención por un video que difundió en sus redes sociales y que forma parte del proyecto I Touch Myself (Yo me toco) para prevenir el cáncer de mama. El objetivo de la iniciativa es recordarles a las mujeres sobre la importancia del autoexamen regular, para detectar a tiempo la enfermedad.

“En este mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, he grabado una versión del éxito I Touch Myself. Sí, esto me pone fuera de mi zona de comodidad”, escribió la deportista en su cuenta de Instagram.



La razón de Williams para no sentirse totalmente a gusto radica en que, en el video de la campaña, la tenista aparece con su torso desnudo y sus manos sobre el busto, mientras canta el famoso tema del grupo australiano Divinyls, coescrito por su vocalista Chrissy Amphlett, quien falleció en 2013 como consecuencia de un cáncer de mama y por complicaciones de la esclerosis múltiple que padecía.



“Quise hacerlo porque es un problema que afecta a todas las mujeres de todos los colores, en todo el mundo. La detección temprana es clave, salva tantas vidas. Solo espero que esto ayude a recordarles eso a las mujeres”, escribió la reconocida deportista estadounidense.



EL MERCURIO - CHILE

GDA