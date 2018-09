Más tolerancia y menos leyes / Opinión

Muchas personas consideran a su mascota como un miembro más de su familia, al punto que las tratan bajo esas consideraciones. En ese sentido, creen que si en su casa pueden compartir todos los espacios, por qué no hacerlo en los restaurantes. Una idea que genera controversia.

Pero más allá del debate por la propuesta de permitir el ingreso de animales domésticos a los restaurantes, debe primar el derecho colectivo de un ambiente sano.



Hay que decir que en Colombia la Ley 9 de 1979 impone que no se deben permitir la presencia de animales en los establecimientos en donde se elaboren, procesen y expendan alimentos y bebidas. Esta ley fue expedida con criterios de salud pública.



Pero esto no quiere decir que bajo ciertas condiciones y la responsabilidad de los dueños de los animales no se pueda permitir la presencia de los mismos en los restaurantes.

No sobra, por tanto, las siguientes recomendaciones.



Entienda. El hecho de que usted quiera a su mascota, no quiere decir que todo el mundo debe sentir lo mismo por ella.



Ajustes. Los sitios que acepten mascotas, deben ajustar sus locaciones y generar las condiciones adecuadas.



Separados. Los animales no pueden tener contacto directo o indirecto con ingredientes, alimentos o utensilios. Eso debe ser claro.



Conocimiento. Los dueños de las mascotas deben conocer muy bien su comportamiento y no llevarla a donde pueda actuar de manera problemática.



Higiene. Por nada del mundo lleve su mascota a un restaurante si está enferma, suelta pelo o no está lo suficientemente educada.



Acuerdos. No se necesitarían leyes o decretos para compartir estos espacios si se hiciera de manera prudente y civilizada.



Por último. Hay que aceptar que en mundo deben caber tanto los que quieren a las mascotas y los que no, sin ningún tipo de ventajas para ninguno. Tolerancia.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO