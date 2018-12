Los hombres también pueden llorar

La semana pasada estuvimos revisando nuestros listados musicales con unos colegas de trabajo. Cada uno compartió la canción que más había escuchado en el 2018. Para nuestra sorpresa, los hombres escucharon más canciones románticas y “femeninas” que las mujeres. Se tornó un tema de chiste y burla divertido, pero me ratificó lo terriblemente difícil que es ser hombre hoy en día.

Desde niños les dicen que solo las niñas y los homosexuales lloran, así que mejor no lo hagan. Que a las niñas se les debe tratar bien y jamás pegar y que deben ser fuertes y asertivos y que un caballero jamás habla de sus intimidades. Los llenamos de expectativas y de reglas rígidas para describir lo que debe ser el comportamiento “correcto”, pero ya en la práctica, como mujeres y como sociedad, les mandamos mensajes confusos y contradictorios.



Las mujeres decimos que nos enamora un hombre romántico y sensible, pero nos parece el colmo que llore más que nosotras. Queremos que nos abran su corazón, pero describimos al hombre ideal de las películas como “fuerte y de tipo silencioso”. Los tildamos de débiles si nos confiesan que tienen inseguridades, miedos o si tienen dudas de cómo afrontar los retos de la vida. Queremos que ayuden con los hijos porque son 50 por ciento de ellos, pero les damos cátedra de cómo hacerlo bien y los criticamos duramente porque creemos saber más por el simple hecho de ser mujer.



Incluso, muchas veces asumimos que quieren menos a sus propios hijos por ser hombres.



Hay campañas buenísimas y tremendamente necesarias que alertan y tratan de prevenir la violencia de género, pero no hay ni una que hable de la agresión en general. Un hombre no le debe pegar a nadie, sea a una mujer u otro hombre. Sin embargo, nos parece valiente, macho y hasta romántico presenciar una pelea entre dos hombres por el amor de una mujer.



Como mujeres, enfatizamos nuestra autonomía pero en la misma frase tildamos de tacaños a los que no nos pagan las cuentas. Entendiendo que todo puede ser sujeto de discusión, hay rayas grises muy difíciles de demarcar. Nos encanta que nos admiren nuestra belleza, pero en ciertos países se quiere penalizar a los hombres que echan piropos en la calle.

Creo vehementemente que hay que ponerles atención a los mensajes que les estamos dando a los niños y a los hombres en este momento. No se trata de que perdamos protagonismo como mujeres, pero sí de educar y saber bien lo que queremos antes de juzgar.



Alexandra Pumarejo

Twitter: @detuladoconalex