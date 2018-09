Hábitos saludables reducen necesidad de medicinas en los hipertensos

Los hombres y mujeres con presión arterial alta redujeron la necesidad de medicamentos durante 16 semanas después de realizar cambios en el estilo de vida. Así lo demostró un estudio presentado por la Asociación Americana del Corazón.

“Las modificaciones del estilo de vida, que incluyen una alimentación más saludable y ejercicio regular, pueden disminuir en gran medida la cantidad de pacientes que necesitan medicamentos para reducir la presión arterial, particularmente en personas con una presión sanguínea entre 130 y 160 mmHg sistólica y entre 80 y 99 mmHg diastólica”, explicó el autor del estudio, Alan Hinderliter, profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados Unidos).



Los científicos estudiaron a 129 hombres y mujeres con sobrepeso u obesidad entre las edades de 40 y 80 años que sufrían presión arterial alta.

Los participantes de un grupo cambiaron sus dietas y tomaron parte en un programa de control de peso que incluyó ejercicio. Los participantes del segundo grupo cambiaron solo la dieta, con la ayuda de un nutricionista. El tercer grupo no modificó su ejercicio ni sus hábitos alimenticios.



Al final del estudio, solo el 15 por ciento de los que habían cambiado tanto su dieta como sus hábitos de ejercicio necesitaban medicamentos antihipertensivos, tal como lo recomiendan la guías, en comparación con el 23 por ciento del grupo que solo cambió su dieta.



Sin embargo, no hubo cambios en la necesidad de medicamentos entre quienes no cambiaron su dieta o sus hábitos de ejercicio: casi el 50 por ciento siguió cumpliendo criterios para tratamiento con medicamentos.



EUROPA PRESS