Anticonceptivos: no se los tome a la ligera

A finales del mes pasado, las autoridades sanitarias alemanas, en concordancia con una recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), iniciaron una campaña para recordarles a las mujeres que el uso de anticonceptivos hormonales genera efectos secundarios, entre ellos depresiones graves que incluso pueden causar una tendencia al suicidio.

Un comunicado del Instituto Federal Alemán para Medicamentos (BfArM), de hecho, puntualizó que los estados de ánimo depresivos pueden ser frecuentes y, por eso, pidió que las empresas farmacéuticas adviertan de esos efectos para que las mujeres estén atentas a cambios de ánimo al empezar a usar anticonceptivos. Y sobre todo, que ellas consulten a su médico para tomar decisiones informadas.



La base de esas recomendaciones fue un estudio que tomó en cuenta datos de los registros sanitarios daneses. La investigación observó a 475.802 mujeres durante un promedio de 8,3 años y que no habían tomado antes anticonceptivos hormonales. Y encontró que el riesgo de un intento de suicidio es casi el doble que el de mujeres que no usan anticonceptivos hormonales. El riesgo, según el estudio, es mayor entre mujeres de entre 15 y 19 años que entre mujeres mayores.



Otra investigación de cohorte prospectivo publicada en noviembre del 2016 en 'Journal of the American Medical Association' ('Revista de la Asociación Médica Estadounidense'), que siguió durante 6,4 años a más de un millón de mujeres danesas entre los 15 y los 34 años sin antecedentes de depresión o trastornos psiquiátricos, ya había encontrado un vínculo con la depresión.



Aquel trabajo concluyó que el uso de anticonceptivos hormonales, especialmente en adolescentes, se asoció con el uso posterior de antidepresivos y un primer diagnóstico de depresión, lo que sugiere que la depresión es un posible efecto adverso del uso de anticonceptivos hormonales.



Las investigaciones no llegaron a establecer una clara causalidad debido a la limitación de los datos, pero fueron suficientes para generar el pronunciamiento de la EMA.



"Se sabe que el ánimo depresivo puede ser un efecto secundario del uso de anticonceptivos. También, que una depresión grave es algo que puede generar una tendencia al suicidio, por lo que es importante que en los prospectos de los anticonceptivos hormonales se advierta el potencial de gravedad de esos efectos secundarios conocidos", dijo en su momento la agencia europea.

Sobre efectos secundarios

Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, explica que esos efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales, que impactan en el estado de ánimo de las mujeres, son estudiados desde hace varias décadas y la industria farmacéutica trabaja para reducirlos a partir de la modulación de las descargas hormonales, entre otros métodos.



Sostiene, en todo caso, que los cambios en el estado de ánimo pueden ser producto natural del ciclo menstrual y que hay efectos secundarios más frecuentes por el uso de estos medicamentos, como las variaciones del peso corporal y otros incluso benéficos, como la disminución del dolor por la regla y de los sangrados.



Estos se presentan en aquellos anticonceptivos con principios hormonales, como las píldoras, las inyecciones, los implantes subdérmicos, los anillos vaginales, los parches y los endoceptivos intrauterinos.



Y como hay tantas opciones, la principal indicación de Vargas es que toda mujer interesada en métodos hormonales tome la decisión de forma informada, acompañada de especialistas, y no por referencias o recomendaciones de amigas y familiares.



Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ends 2015), el 42 por ciento de las mujeres entre 13 y 49 años han usado alguna vez una píldora; el 44 %, inyecciones y el 9,5 %, implantes. Sin embargo, solo el 65,6 por ciento del total fue avisada sobre efectos secundarios o problemas.



El acompañamiento de los profesionales de la salud en todo el proceso es fundamental porque, según Vargas, a partir del análisis de antecedentes personales o familiares se pueden encontrar factores que predispongan a algunas mujeres a padecer más severamente los síntomas depresivos que potencialmente se pueden presentar.



De cualquier forma, el experto asegura que se debe suspender el uso de estos medicamentos ante la aparición de señales de alerta. "Cuando se afecta la funcionalidad de las personas, cuando se deja de rendir en el trabajo, no se descansa, no se duerme y la angustia y la tristeza son constantes se debe consultar de inmediato", concluye.

Cuando se afecta la funcionalidad de las personas, cuando se deja de rendir en el trabajo, no se descansa, no se duerme y la angustia y la tristeza son constantes se debe consultar de inmediato

Para tener en cuenta

Obtener información para el uso de anticonceptivos es un derecho de las mujeres. Pero hay ciertas premisas que deben estar claras, según Juan Carlos Vargas. Primero, saber por cuánto tiempo quiere usar el método dependiendo de sus intereses. Las píldoras son una buena opción a corto plazo y los implantes y dispositivos, a largo plazo. Otro factor esencial es contar con la certeza de que va a tener abastecimiento del método y que podrá adquirirlo constantemente.



REDACCIÓN SALUD