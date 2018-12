Lo que debe saber si quiere entrenar al sol

Durante los días de fin y principio de año, el sol suele estar más presente y las temperaturas se hacen más agradables. Y así como es una época perfecta para disfrutar tardes y noches al aire libre, también es más que ideal para entrenar.



Pero por más placentero que se sienta el sol en la cara mientras se ejercita, también implica ciertos cuidados. El calorcito y la radiación solar significan mayor daño para la piel.

“Sabemos que la luz del sol es una fuente de vida, que influye en el estado de ánimo equilibrando el sistema nervioso, combatiendo la depresión y llenando de vitalidad. También, que favorece la síntesis de vitamina D, esencial para la absorción de calcio y fósforo. Pero el sol también tiene muchos efectos nocivos en el organismo”, advierte la reconocida dermatóloga Rosi Flom.



Quemaduras, envejecimiento prematuro con formación de arrugas y manchas y hasta el desarrollo de tumores en la piel son algunas de sus graves consecuencias. Si es de los que disfrutan haciendo deporte al aire libre, tanto si corre como si está expuesto al sol largas horas practicando surf o cualquier otro deporte, necesitará protegerse de las radiaciones ultravioletas, relacionadas con la aparición de melanomas, alergias solares y envejecimiento de la piel.



¿Y sabe qué es lo peor? El efecto es acumulativo a lo largo del tiempo. Sí, el daño de las radiaciones solares sobre el material genético es irreversible. Por eso es vital empezar a concientizarnos sobre el uso del protector. Así que le pedimos a la doctora Flom que nos compartiera algunos consejos para el ejercicio al aire libre.

Indispensable: protector

“Ante todo, escoger las primeras horas de la mañana o las últimas de la noche para ejercitarse fuera de casa”, puntualizó.



Es importante evitar las horas centrales (entre las 12 del día y las 4 de la tarde), y tratar de buscar siempre la sombra. Luego, claro, no se puede dejar nunca de lado el protector solar. “Y hay que asegurarse de que no esté vencido –agrega–, su vida útil es de 12 meses, aunque seis más luego del vencimiento sigue estando activo”.



Su aplicación es otro dato fundamental: debe hacerse media hora antes de salir y renovarse cada hora y media o dos. Además, debe usarse un factor mayor de 30.



“Hoy hay muchos protectores específicos para la práctica deportiva, resistentes al agua y al sudor en condiciones extremas, ya que no gotean en los ojos durante el ejercicio, no dejan la piel grasa ni pegajosa y se aplican rápido”, explica la profesional.



Pero además de las cremas existen los beta-carotenos naturales. Son los pigmentos que se encuentran en algunos vegetales de color naranja y amarillo, como por ejemplo las zanahorias o los tomates, que una vez ingeridos se transforman en vitamina A. Esta vitamina A nos ayuda a abastecernos de antioxidantes, tan necesarios para combatir las radiaciones ultravioletas, causantes, como hemos dicho, del envejecimiento de la piel.



Dato: si se hacen deportes de agua, como surf, vela, natación o triatlón, se debe saber que cualquier medio acuático aumenta la radiación ultravioleta por reflejo. Algo similar sucede con la arena y el pasto.



Tampoco hay que bajar la guardia en los días nublados. Aunque no se perciba tanto calor, hasta el 80 por ciento de la radiación ultravioleta puede atravesar una nubosidad poco densa.



Es importante llevar la ropa y el calzado adecuados para cada deporte, a fin de evitar rozaduras, y elegir los tejidos y colores adecuados evita problemas de transpiración.



Por suerte, la mayoría de los tejidos de ropa deportiva moderna ofrecen protección (y es mejor vestirse de blanco, porque absorbe menos).



Y si durante el ejercicio se va a exponer por completo al sol, debe protegerse los ojos con unas gafas de sol adecuadas al deporte que realice y al tipo de reflexión solar a la que se enfrente; además, debe llevar gorra o casco si es necesario, y aplicarse protector solar en la coronilla para evitar insolaciones y quemaduras.



Complete su look con anteojos y una botella de agua siempre a mano, porque en épocas de calor, además de protección de estas radiaciones, también necesitamos una buena hidratación, tanto para el cuerpo como para mantener la piel en óptimas condiciones.



La hidratación sirve para reponer líquidos; y si practica ejercicios de larga duración, lo más recomendable es tomar bebidas isotónicas.



Y, por último, no sobra una recomendación: un plan de ejercicios con una intensidad acorde con su condición física; no debe correr un maratón el primer día, se trata de ir mejorando poco a poco y disfrutar.



Parecen muchas precauciones, pero son la base para que su entrenamiento realmente valga el esfuerzo.

Consejos para evitar sudar en exceso

Expertos señalan que las horas óptimas para ejercitarse o correr son las primeras de la mañana o las últimas de la tarde, para que la sudoración sea menor y se corra menor riesgo de deshidratación. También es importante saber, si va a correr, dónde están ubicados los sitios para hidratarse y alimentarse, y aprovechar los lugares de sombra. En cuanto a los líquidos, tener en cuenta que se bebe para estar correctamente hidratados. La International Marathon Medical Directors Association recomienda beber cuando siente sed; es igual de peligroso deshidratarse que hidratarse en exceso.



DANIEL TANGONA

LA NACIÓN (ARGENTINA)

GDA