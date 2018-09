¿Qué pasa en la mente de una persona capaz de cortarse la nariz?

Eric Yeiner Hincapié Ramírez, un tatuador vallecaucano de 22 años, se sometió a una operación para transformar su rostro, cortando su nariz y orejas con el objetivo de parecerse cada vez más a una calavera.

Tras varias intervenciones estéticas, Hincapié ha exhibido su rostro a través de las redes sociales. No solo eso: ha marcado casi todo su cuerpo con tatuajes y, además, mandó a partirse la lengua para tenerla como la de una serpiente.



Más allá del asombro y la controversia que ha generado este colombiano por su escalofriante aspecto, lo cierto es que detrás su voluntad de mutilarse, Hincapié Ramírez deja entrever, de acuerdo con el psiquiatra Rodrigo Córdoba, un trastorno emocional que tarde o temprano puede tomar un curso clínico.

“La incapacidad para diferenciar la realidad externa de su realidad interior es evidente”, explica el especialista, quien además agrega que estos actos, en ocasiones, son potenciales rasgos psicóticos que debe ser descartados.



No es normal, como manifiesta 'Kalaca Skull' (así se autodenomina Hincapié), que una persona se lesione simplemente para parecer diferente, porque en palabras de la psicóloga Sandra Herrera esto puede ser un problema que se mantiene oculto durante años.



“Estas conductas suelen comenzar de manera repentina o favorecidas por determinantes ligados a la moda, las tendencias y las libertades individuales, o al punto que se disfrazan de excentricidades”, insiste Córdoba.



El problema es que al generar atención y recibir comentarios, esto termina por reforzar la idea de falsa normalidad en estas personas. “Algo que también se logra cuando estos individuos se convierten en noticia gracias a los medios y a la difusión sensacionalista”, remata el psiquiatra, jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad del Rosario.



Como la persona oficialmente no ha sido declarada interdicto, su voluntad y su criterio son respetables y se elevan a la condición de derechos. En tal sentido puede hacer de su cuerpo y con él, lo que considere.



Por extensión, como no hay limitación, un cirujano puede actuar sin restricción, aunque en la mayoría de los casos estos profesionales prefieren abstenerse por cuestiones éticas.



REDACCIÓN SALUD