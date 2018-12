‘Reto de bajar cifra de quemados por pólvora también es de la gente’

En el Hospital Simón Bolívar, en el norte de Bogotá, donde suele atenderse a las víctimas de la pólvora, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, presentará este martes al país los detalles de #PrendeLaFiestaSinPólvora, la estrategia estatal contra este problema, que el año pasado afectó a 781 personas en el país, 299 de ellas menores de edad.



El objetivo es prevenir a los colombianos sobre el uso inadecuado de la pólvora y otros comportamientos riesgosos asociados a su uso en las festividades navideñas, buscando continuar la reducción del número de niños y adultos lesionados.



La declaración que dará el ministro Uribe es el inicio oficial del periodo de vigilancia intensificada que, como temporada de fin y comienzo de año, realizan las entidades territoriales bajo coordinación del Instituto Nacional de Salud (INS).



Vale decir, en ese sentido, que el monitoreo ha permitido detectar tanto las lesiones más frecuentes (quemaduras, con 719 casos), como las zonas del país donde más ocurren estos incidentes (Antioquia, con 120 en el periodo anterior), el tipo de artefacto más riesgoso (totes, 29 %) y hasta lo que hacían las víctimas en el momento del caos (68 % de ellas manipulaban la pólvora y 21 % observaban).



Y si bien la vigilancia también ha evidenciado un descenso progresivo en los casos desde el 2014, también confirmó que este año, entre el 1 y el 2 de diciembre, la pólvora ya deja 19 víctimas en el territorio nacional.



A finales de noviembre, en la vereda Mermita de Aguadas (Caldas), un hombre de 31 años sufrió quemaduras de tercer grado en las manos por manipular un artefacto con pólvora. También en Caldas, dos menores, en Manizales, resultaron con quemaduras y un minero de 65 años, de Marmato, falleció luego de no soportar la cirugía de amputación de la mano izquierda.



Estos casos sucedieron aunque en ese departamento está prohibida la comercialización de pólvora a particulares. Cada entidad territorial es responsable de prohibir esta actividad.



En Medellín, este fin de semana, dos hombres, de 20 y 24 años de edad, resultaron lesionados por manipular pólvora durante la primera noche del mes de diciembre, en una celebración conocida como la alborada. Se debe mencionar, en todo caso, que para el mismo fin de semana del año pasado terminaron 12 personas con heridas.



Por esa razón, y no obstante los avances en todo el territorio nacional, Martha Ospina, directora del INS, es clara en decir que “más allá de cualquier esfuerzo para hacer los controles efectivos en la venta y el uso de pólvora en el país, se debe trabajar para que se celebren estas fiestas de una manera distinta”. “Las cifras demuestran un cambio en las costumbres de celebración de los colombianos. Así lo confirma la reducción considerable, del 11 por ciento, en el periodo anterior”, agregó.

Lo que debe hacer

Primero que todo, busque asistencia médica de manera urgente.



La extremidad o zona afectada con pólvora no se debe sumergir en agua; con una limpieza superficial es suficiente, usando un paño limpio o toalla a modo de venda o protección.



No se abstenga de buscar atención médica por temor a sanciones judiciales. Antes que nada está la vida de sus seres queridos.



No aplique sustancias como café, mantequilla, sábila, clara de huevo o cremas, así sus familiares o farmaceutas se lo recomienden.

Ruta de atención

1. Cuando un niño o adolescente resulte afectado con pólvora, deberá ser llevado a una institución de salud para recibir la atención médica.



2.El Instituto Nacional de Salud notificará el caso a los defensores del ICBF, a los comisarios de familia y autoridades administrativas para que verifiquen los derechos del menor afectado.



3. Cuando se detecte vulneración de derechos del menor de edad lesionado con pólvora, el defensor de familia o comisario dará apertura al proceso administrativo de restablecimiento de derechos y dictará las medidas a que haya lugar.



4. La autoridad administrativa podrá interponer la denuncia penal en contra de los representantes legales del menor.



5. En caso de fallecimiento, la autoridad administrativa deberá denunciar los hechos ante las entidades judiciales e iniciar la atención psicológica y social a la familia del menor de edad fallecido, al tiempo que realizará la verificación de derechos de los otros niños que se encuentren en el núcleo familiar, si los hay.



6. Es de la competencia de las autoridades iniciar los procesos sancionatorios a los padres o representantes legales, que van desde una sanción civil como talleres comunitarios, tareas de prevención y atención de emergencias, hasta una sanción pecuniaria que implica el pago de hasta 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.



SALUD