Así es la extraña enfermedad que padece Selena Gómez

Una crisis emocional sería la causante de la hospitalización de la famosa actriz y cantante estadounidense Selena Gómez, según informó este jueves el medio especializado en famosos 'TMZ'.



Las fuentes consultadas por 'TMZ' indicaron que Gómez, de 26 años, tuvo un primer ingreso hospitalario la última semana de septiembre ya que estaba "nerviosa" y "deprimida" por un "alarmante bajo" nivel de glóbulos blancos en la sangre.

Gómez fue de alta tras unos días en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles (California), pero a finales de la semana pasada volvió a ingresar ya que su bajo nivel de glóbulos blancos persistía, lo que derivó en un "espiral emocional negativo".



Pero más allá de los problemas de tipo emocional, la artista, que se hizo famosa desde niña gracias a sus actuaciones en producciones de Disney, padece lupus. De hecho, el año pasado se sometió a un trasplante de riñón a causa dicha enfermedad.

¿De qué se trata el lupus?



Es una enfermedad autoinmune; es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro, según lo define la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.



“Cualquier persona puede padecer lupus, pero las mujeres están en mayor riesgo. El lupus es dos a tres veces más común en las mujeres afroamericanas que en las de raza blanca. También es más común en las hispanas, asiáticas y nativo americanas. Las mujeres afroamericanas e hispanas son más propensas a padecer formas graves de lupus”, añade la Biblioteca y aclara que se trata de una enfermedad para lo cual no hay cura.



¿Cómo se manifiesta?



En el 80 por ciento de los pacientes este mal empieza como una artritis; de hecho, puede parecerse a otras enfermedades, como la artritis reumatoidea. Los principales síntomas son dolor o inflamación en las articulaciones, dolores musculares, fiebre de origen desconocido y erupciones cutáneas rojas, generalmente en la cara.



¿Cómo se diagnostica?



No existe una prueba única para detectarlo, razón por la cual hacer el diagnóstico puede tardar meses o años. Por eso es importante que los médicos generales remitan rápidamente al reumatólogo a pacientes con compromiso de tres o más articulaciones y con más de dos semanas de enfermedad.



¿Hay distintos tipos de lupus?



Sí. El más común es el eritematoso sistémico, que afecta muchas partes del cuerpo; el discoide, que provoca una erupción cutánea que no desaparece, y el cutáneo subagudo, que produce ampollas después de que la persona se asolea. Otro tipo puede ser causado por medicamentos.



¿Tiene cura?



No todavía, pero sí hay tratamientos. Esto, junto con un cambio en los estilos de vida, puede ayudar a controlarlo.



¿Cuáles son los síntomas?



El lupus puede tener muchos síntomas que difieren de una persona a otra. Algunos de los más comunes son, según MedlinePlus:



Dolor o hinchazón en las articulaciones.

Dolor muscular.

Fiebre sin causa conocida.

Erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara y en forma de mariposa.

Dolor en el pecho al respirar en forma profunda.

Pérdida de cabello.

Dedos de las manos o pies pálidos o de color púrpura.

Sensibilidad al sol.

Hinchazón en las piernas o alrededor de los ojos.

Úlceras en la boca.

Glándulas inflamadas.

Cansancio extremo.



*Con información de Efe, MedlinePlus y del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la piel de Estados Unidos.