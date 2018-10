¿Usted es afiliado a Medimás? Esto es todo lo que debe saber

Los anuncios recientes que tienen que ver con la EPS Medimás, a propósito de la cancelación del contrato de venta de Cafesalud a dicha EPS, tienen en vilo a gran parte de sus más de 4 millones de usuarios.



A continuación, respondemos las preguntas básicas de ellos.

¿Se va a acabar Medimás?

No. La EPS Medimás sigue prestado sus servicios, mientras no se tome una decisión de fondo por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. En tal sentido, todos los afiliados siguen vinculados.



¿Es conveniente que empiece a buscar traslado a otra EPS?

No. En caso de que se tomen decisiones sobre la continuación o no de Medimás, serían las autoridades de salud las encargadas de ubicar a los usuarios y no ellos mismos. Así que, por ahora, la situación no cambia para nadie.

Si tengo una cirugía en curso, ¿está en riesgo?

Todos los tratamientos, citas, exámenes y cirugías programadas deben continuar sin ningún tropiezo. Dado el caso de algún traslado, estos servicios no pueden aplazarse ni modificarse en ningún sentido.



¿Me seguirán atendiendo en los mismos lugares?

Por ahora, las características de la atención y los sitios donde se presta no han sido modificados. Continúan siendo los mismos.



¿Qué pasa con las clínicas de Esimed que cerraron recientemente o que van a cerrar?

Las clínicas que prestan servicios a Medimás y que fueron cerradas por problemas de habilitación, deben adecuarse y ponerse en condiciones de prestar servicios por parte de sus dueños que son los antiguos socios de Saludcoop. Medimás solo las tenía en arriendo. Mientras tanto, Medimás debe buscar otros sitios para atender a los usuarios que eran atendidos en esos sitios.



REDACCIÓN SALUD

@SaludET