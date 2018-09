‘El tema no es si se estresa, sino lo rápido que se puede recuperar’

En 1995, el psicólogo estadounidense y experiodista del 'New York Times' Daniel Goleman creó el término ‘inteligencia emocional’. Por medio de un libro con ese concepto como título, del que se han vendido más de cinco millones de copias, cambió paulatinamente la forma de entender la crianza, la educación y el mundo laboral.



Los pedagogos y psicólogos se cuestionan ahora sobre cómo fortalecer esta habilidad, que se introduce entre las mal llamadas competencias blandas y mejor conocidas como competencias del siglo XXI y funciona como un engranaje para la productividad y la felicidad.

Goleman llega a Colombia para dar una conferencia en la décima edición del Exposer Coomeva, en Cali. El psicólogo respondió las preguntas de EL TIEMPO sobre inteligencia emocional y meditación, tema central de su último libro, 'Los beneficios de la meditación'.



¿Qué es la inteligencia emocional?



Tiene cuatro partes: autoconciencia, autorregulación, empatía y habilidad social. Cada uno de nosotros tiene fortalezas y límites propios en estas áreas.



¿Cómo puede saber una persona si es emocionalmente inteligente?



No es algo que se pueda puntuar o cuantificar. La pregunta, más bien, debería ser: ¿de qué manera es emocionalmente inteligente una persona?



¿Cuál es la relación entre meditación e inteligencia emocional?



La meditación incrementa muchos aspectos de la inteligencia emocional y ayuda a manejar de forma más óptima nuestras emociones perturbadoras.



Existen muchos libros sobre meditación, ¿qué aporta el suyo de inédito?



El nuestro es el primer libro que analiza con ojo crítico toda la evidencia científica que existe sobre los efectos de la meditación.



¿Por qué cree que la meditación se ha puesto tan de moda en la actualidad?



En parte porque ahora hay muchas facilidades para aprender cómo meditar, independientemente de las creencias religiosas. Esto les brinda a las personas muchos beneficios a nivel mental, tanto en el lugar de trabajo como en los colegios.



¿La meditación tiene efectos probados y positivos para bajar los niveles de estrés?



Sí. De hecho, muchas compañías ofrecen talleres de meditación a sus empleados como si fuera un tipo de método ‘fitness’: lo mismo que ir al gimnasio pero el gimnasio es nuestra mente.



¿Un líder que medita es mejor que un líder que no lo hace?



Depende de otras características que se le presuponen a un líder. Entonces, puede ser que sí o puede ser que no.



¿Cree que a los niños se les debería enseñar meditación en los colegios? ¿Por qué?



La meditación ayuda a los niños a estar más atentos y concentrados y menos dispersos. Y esa concentración a la hora de entender lo que el profesor les está enseñando en clase, cuando leen libros o cuando hacen tareas en casa, es la esencia de la educación.



Y, en términos de estrés, ¿también se les debería enseñar a lidiar con él?



Teniendo en cuenta el nivel de estrés que se maneja actualmente, sí. ¿Por qué no darles un método a los niños para que puedan lidiar mejor con esa emoción y que puedan utilizar el resto de su vida?



¿Qué responsabilidad tienen los padres en la inteligencia emocional de sus hijos?



Los padres son los primeros profesores en inteligencia emocional de sus hijos.



¿Usted alguna vez se estresa?



La cuestión no es si uno se estresa o no, sino lo rápido que puede recuperarse de ese estrés y de ese malestar que genera. Creo que yo me recupero más rápido que cuando era joven.



¿Podría decirse que en algunas culturas de Oriente se desarrolla más la inteligencia emocional que en otras partes porque se practica más la meditación?



Todas las religiones tienen sus propios métodos contemplativos, incluido el catolicismo. Pero en Occidente se han eliminado los métodos de meditación modernos y se han impuesto los mentales y psicológicos.



‘The Journal Nature’ publicó recientemente un estudio científico que asegura que no existe evidencia de que la meditación sirva para ningún propósito.



Soy consciente de que hay muchos escépticos en la comunidad científica. En el libro 'Altered Traits', que escribimos Richard Davidson y yo, revisamos todas las investigaciones sobre meditación y encontramos unas 60 con argumentos sólidos sobre sus efectos. Esta evidencia demuestra que la meditación tiene muchos beneficios; por ejemplo, ayuda con el déficit de atención y a recuperarse más rápidamente de episodios de estrés. Y cuanto más meditas, más visibles se vuelven estos beneficios. Davidson, que es neurocientífico en la Universidad de Wisconsin (EE. UU.), llevó a 21 de los expertos más cualificados en meditación a su laboratorio y encontró que todos tienen unos patrones de actividad cerebral extraordinarios.

SIMÓN GRANJA MATÍAS

Redacción Domingo

En Twitter: @simongrma