El mito de la multitarea no es tan bueno como lo pintan

Escribir un correo electrónico mientras se contesta una llamada de celular, a la vez que se ojea un documento y el jefe aparece por la puerta para dar unas indicaciones de último momento que supuestamente atendemos y comprendemos a la perfección sería, hasta hace no mucho tiempo, una escena abiertamente absurda, sencillamente de risa: digna de un pasaje sarcástico en una película de Woody Allen.



Pero resulta que esto es hoy algo bastante común, especialmente con la introducción en las oficinas de las nuevas tecnologías y los ritmos tan vertiginosos con los que se vive en la actualidad.

Y tiene un nombre: ‘multitasking’ o multitarea, es decir, la capacidad de hacer varias cosas a la vez y, además, de desarrollarlas de manera absolutamente competente, bien hechas.



Pero hay más: hoy por hoy se la considera una virtud, y es una capacidad que cada vez exigen más los responsables de las empresas a sus empleados. De hecho, según un informe de la plataforma Rescue Time, el trabajador promedio destina el 40 por ciento de su tiempo a esto.



Pero ¿hasta qué punto esta idea de realizar varias labores de forma simultánea es eficaz para la consecución de resultados, para la productividad?



Uno de los autores que más han estudiado el tema es Earl Miller, neurocientífico del Departamento del Cerebro y de las Ciencias Cognitivas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Su conclusión, como apunta en varios estudios, es que “el ser humano no puede hacer dos tareas al mismo tiempo”.



“La sociedad espera que seamos ‘multitasking’, pero no somos buenos en eso. Aunque el cerebro pueda almacenar información de toda una vida y una gran cantidad de conocimiento, solo puede expresar uno o dos pensamientos conscientes al tiempo”.



Sus investigaciones –y otras divulgadas en los últimos años– van más allá y advierten que la multitarea reduce en un alto porcentaje la productividad de los trabajadores. “Cuando la gente cree que está haciendo ‘multitasking’, lo que hace realmente es pasar permanentemente de una tarea a otra”, asegura Miller. Algo que, como consecuencia, ralentiza el cerebro y provoca que se cometan más errores.



Y, adicionalmente, “aunque creamos que estamos concentrados en todas las labores, en realidad le estamos prestando más atención a una que al resto”, concluye.



Un informe de 2007 del analista de la firma Basex Jonathan B. Spira, publicado por ‘The New York Times’, cifró en 650.000 millones de dólares (más de 2.000 billones de pesos) las pérdidas anuales que supone para las empresas la multitarea.



Una de las explicaciones, como se desprende de otro estudio realizado por investigadores de la Universidad de California (Estados Unidos) tras monitorear a cientos de empleados en sus oficinas, es que estos necesitan, en promedio, hasta más de 10 minutos para recuperarse de las interrupciones, como contestar al teléfono o responder a un correo electrónico que acaba de llegar, y retomar la tarea original a la que se estaban dedicando.

Aunque el cerebro pueda almacenar información de toda una vida y una gran cantidad de conocimiento, solo puede expresar uno o dos pensamientos conscientes al tiempo FACEBOOK

El departamento de Psiquiatría de la Universidad de Londres demostró con un experimento –financiado por la firma Hewlett-Packard y publicado después por la BBC– que aquellos individuos que desarrollan múltiples actividades mientras realizan pruebas cognitivas sufren bajas muy significativas en sus niveles de coeficiente intelectual. Y lo compararon con la respuesta que se genera en el cuerpo cuando se pasa una noche sin dormir o se consume marihuana.



También se han encontrado efectos contraproducentes en relación con la capacidad de aprender y retener información a largo plazo. Como lo revela el estudio ‘Los efectos adversos del ‘multitasking’ en el aprendizaje’, liderado por el profesor Russell Poldrack, de la Universidad de California (EE. UU.), la alternancia de tareas, que él relaciona con distracciones, hace menos probable que una persona retenga los conocimientos tan fácilmente y los mantenga con el paso del tiempo en comparación con otra que dedica toda su atención al estudio de una única materia.



Eso se debe a que existen diferentes memorias que son controladas por distintas regiones del cerebro, dice. El hipotálamo, por ejemplo, está involucrado en los procesos de memoria en los que se estimula esa atención plena de la que habla, lo cual no sucede cuando aparecen las distracciones, que estimulan otras áreas cerebrales encargadas del almacenamiento de la información en el corto plazo.



Y cada vez es más claro que esta conducta, tan valorada por algunos jefes y departamentos de recursos humanos, tiene una directa correlación con el hecho de que si bien las nuevas generaciones son aparentemente capaces de procesar mucha información al tiempo, en realidad lo hacen sin la profundidad requerida para la mayor parte de los casos, alerta la psicóloga educativa Jane Healy en un artículo del periódico ‘San Francisco Chronicle’.



Otros entendidos hablan de la aparición de un nuevo tipo de déficit de atención relacionado con la multitarea, el auge del estrés y la carga laboral. El ‘Journal of Experimental Psychology’ difundió recientemente una investigación que asegura que esta modalidad de operar induce a la liberación de las hormonas del estrés y la adrenalina, haciendo que la salud se resienta de forma importante.



El dato “positivo” que brindan otros expertos –muy pocos, a decir verdad– es que el ‘multitasking’, como cualquier otra habilidad del cerebro, podría aprenderse y, por esa vía, consolidarse como una nueva capacidad adquirida en el proceso de la evolución humana. Habrá que ver.



JULIA ALEGRE BARRIENTOS

Redacción Domingo

En Twitter: @JuliaAlegre1