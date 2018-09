Dormir poco o mal lo puede llevar al aislamiento social

Investigadores de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos) confirmaron en un estudio que las personas privadas de sueño se sienten más solitarias y menos dispuestas a relacionarse con los demás, evitando el contacto cercano casi de la misma manera que personas con ansiedad social. Y que además, este hecho hace que también sean socialmente menos atractivas para los demás.

Los hallazgos, publicados en la revista ‘Nature Communications’, son los primeros en mostrar una relación bidireccional entre la pérdida del sueño y el aislamiento social, “arrojando nueva luz sobre la epidemia global de soledad”, según se subraya en la publicación. “Nosotros, los humanos, somos una especie social. Sin embargo, la privación del sueño puede convertirnos en leprosos sociales”, apunta el autor principal del estudio, Matthew Walker, profesor de psicología y neurociencia.



Con la ayuda de escáneres cerebrales, los investigadores descubrieron que cuando las personas privadas de sueño veían videos de extraños que caminaban hacia ellos, mostraban una “poderosa” actividad de repulsión social en las redes neuronales que normalmente se activan cuando los humanos sienten que su espacio personal está siendo invadido. La pérdida de sueño también debilita la actividad en las regiones del cerebro que normalmente fomentan el compromiso social.



“Cuanto menos horas duermas, menos quieres interactuar socialmente. A su vez, otras personas te perciben como más socialmente repulsivo, lo que aumenta aún más el grave impacto de aislamiento social de la pérdida del sueño. Ese círculo vicioso puede ser un factor que contribuye a la crisis de salud pública que es la soledad”, asegura Walker, quien añade que “tal vez no sea una coincidencia que en las últimas décadas se hayan observado un marcado aumento de la soledad y una disminución igualmente dramática en la duración y la calidad del sueño”.



Desde un punto de vista evolutivo, el estudio desafía la suposición de que los humanos están programados para alimentar a los miembros socialmente vulnerables de su tribu. Walker tiene una teoría de por qué ese instinto de protección puede fallar en el caso de la privación del sueño: “No existe una red de seguridad biológica o social para la privación del sueño. Por eso, nuestra salud física y mental implosiona tan rápido, incluso después de la pérdida de una o dos horas de sueño”.

Pruebas contundentes

Para medir los efectos sociales del sueño deficiente, Walker llevó a cabo experimentos complejos utilizando herramientas como imágenes cerebrales por resonancia magnética, medidas estandarizadas de soledad, simulaciones grabadas en video y encuestas a través del mercado en línea Mechanical Turk, de Amazon.



En primer lugar, los investigadores probaron las respuestas sociales y neuronales de 18 adultos jóvenes sanos después de una noche de sueño normal y luego de una noche de insomnio. Los participantes vieron videos de individuos con expresiones neutrales caminando hacia ellos. Y cuando creían que la persona en el video se había acercado demasiado, podían presionar un botón para detenerlo. Tras haber dormido mal, los participantes mantuvieron a la persona que se les acercaba a una distancia significativamente mayor, entre 18 y 60 por ciento más atrás, que cuando habían descansado bien la noche anterior.



A los participantes también se les escaneó el cerebro mientras miraban los videos de las personas que se les acercaban. En los cerebros privados de sueño hallaron una mayor actividad en un circuito neuronal conocido como ‘red espacial cercana’, activa cuando el cerebro percibe amenazas humanas entrantes. Por el contrario, otro circuito del cerebro que fomenta la interacción social, llamado red de ‘teoría de la mente’, se cerró debido a la falta de sueño, empeorando el problema.

Los otros lo sienten

Para la parte ‘en línea’ del estudio, más de 1.000 observadores reclutados en el mencionado mercado Mechanical Turk, de Amazon, vieron videos de participantes del estudio discutiendo opiniones y actividades comunes. Los observadores no sabían cuáles sujetos habían sido privados de sueño y cuáles habían dormido bien, y calificaron a cada uno de ellos basándose en lo solos que parecían y si querrían interactuar socialmente con ellos. Aun así, una y otra vez, de forma muy consistente, clasificaron a los privados de sueño como solitarios y menos deseables socialmente.



Para probar si la alienación inducida por la pérdida de sueño es contagiosa, los investigadores pidieron a los observadores que calificaran sus propios niveles de soledad después de ver videos de los participantes del estudio. Se sorprendieron al descubrir que los observadores, por lo demás sanos, se sentían alienados luego de ver solo un clip de 60 segundos de una persona solitaria.



Finalmente, analizaron si solo una noche de sueño buena o mala podría influir en la sensación de soledad al día siguiente. Se siguió el estado de soledad de cada persona a través de una encuesta estandarizada que formuló preguntas como: ‘¿Con qué frecuencia te sientes aislado de los demás?’ y ‘¿Sientes que no tienes a nadie con quien hablar?’. Encontraron que la cantidad de sueño que una persona tuvo de una noche a otra predijo con exactitud qué tan solitarios e insociables se sentirían de un día para otro. “Es un buen presagio si duermes las 7-9 horas necesarias, pero no tan bien si continúas cambiando tu sueño. En una nota positiva, una noche de buen sueño te hace sentir más sociable y socialmente seguro y, además, atraerá a otros hacia ti”, concluye Walker.



EUROPA PRESS

Madrid