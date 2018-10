Más del 98 % de presupuesto de la salud será para funcionamiento

El sector de la salud y protección social tendrá un presupuesto de 32,3 billones de pesos para el próximo año, lo que representa, en términos reales, un incremento de 27,57 por ciento con relación al 2018, cuando fue de 24,6 billones de pesos.

Así quedó estipulado en el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso.

Del total, $ 31,6 billones se destinarán al funcionamiento y apenas $ 646.000 millones a inversión, evidencia el documento aprobado.



Solo el aseguramiento de los colombianos, que hoy cubre a 22’727.740 afiliados al régimen subsidiado (aproximadamente el 45 por ciento de la población estimada del país) y a 22’298.304 del régimen contributivo, se llevará 27,9 billones de pesos de ese presupuesto.

Según el Ministerio, se logró que se adicionaran $ 3,8 billones a lo que estaba previsto inicialmente, con lo que se obtuvo para el sector un aumento total de $ 7,7 billones frente al año en curso.



De esa adición de $ 3,8 billones, $ 3,6 billones irán al aseguramiento en salud, “con lo que se garantiza la continuidad de las afiliaciones al sistema en el régimen subsidiado y contributivo, así como la prestación de los servicios”, dice la cartera.

Los $ 200.000 millones restantes serán distribuidos, por partes iguales, al fortalecimiento de los hospitales públicos y a inversiones en salud pública.



Para mejorar las coberturas de vacunación, que hoy se ubican en 95 por ciento en el esquema completo en niños y niñas hasta tres años, el Programa Ampliado de Inmunización, que cubre 21 biológicos contra 26 enfermedades, contará con 286.000 millones de pesos.

En el caso de las entidades adscritas al Ministerio de Salud, se asignaron $ 10.000 millones al Instituto Nacional de Salud (INS) para robustecer el sistema de vigilancia epidemiológica. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud recibirá $ 15.000 millones para el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control del sector.

“Tiene que haber una corresponsabilidad del sector”

En diálogo con EL TIEMPO, el ministro Juan Pablo Uribe aseguró que el presupuesto asignado “garantiza la liquidez para el aseguramiento en salud durante todo el 2019”, lo que es una buena noticia “al demostrar el compromiso del Gobierno Nacional con el sector y envía un mensaje de tranquilidad en medio de coyunturas importantes”.



El funcionamiento del sector se lleva el 97 por ciento de todo el presupuesto para el próximo año y la inversión es escasa, ¿qué pasará con el déficit histórico de la salud?



Hay dos cosas. La primera es que hay un esfuerzo que viene desde los territorios y departamentos, a través de regalías, para hacer inversiones en salud que impulsen la capacidad prestacional pública. Es un esfuerzo considerable que depende del liderazgo departamental. Y lo segundo es que por la manera en que está el sector salud estructurado si hacemos un uso juicioso y responsable, con buena gestión, de los recursos de funcionamiento debería haber un espacio para inversiones futuras. Eso es central. De la operación podrían salir recursos para la inversión si hacemos buena gestión.



Hay una necesidad urgente que se tiene que atender por esas deudas, ¿qué se le dice a los actores que están pendientes de decisiones?



En paralelo a este esfuerzo presupuestal, los ministerios de Hacienda y Salud están trabajando en la estructuración del acuerdo de punto final, que debe recoger el próximo año las deudas acumuladas con un cierre de cifras que hoy son inciertas y una estructuración financiera hacia adelante, para garantizar liquidez en el sector y reformas que eviten la repetición los comportamientos que llevaron a esas deudas.



¿En cuánto está hoy el déficit del sector salud?



Las deudas del Adres por no POS en el régimen contributivo es una cifra que puede estar entre 2 y 4,5 billones de pesos. En los territorios la cifra que se ha acumulado de deuda por el no POS del régimen subsidiado debe estar en el orden de 1,5 billones de pesos. Esto está sujeto a una auditoria cuenta por cuenta. Y en deudas entre EPS e IPS el mayor valor de coincidencia que ya se tiene es de 7,5 billones de pesos, pero las cuentas por pagar van hasta los 15 billones de pesos. Cuando uno recoge esos ítems de cartera se puede decir que estamos por encima de los 10 billones de pesos de hueco.

Muchas voces dicen que no se necesita más plata sino mejor administración…



Es el tema más importante: tiene que haber una corresponsabilidad del sector con este esfuerzo presupuestal para una buena gestión, para que no haya abusos o distorsiones en el flujo financiero. Por eso creemos que la Superintendencia de Salud necesita entrar con más fortaleza a la inspección y vigilancia del sector. La buena gestión organizacional hace la diferencia, no solo en términos de eficiencia y en la calidad del servicio que se brinda, sino para que no haya espacios para la corrupción.



