Presentan alternativa para tratar la esclerosis múltiple en México

La farmacéutica Roche presentó hoy en la Riviera Maya, Caribe mexicano, el Ocrelizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado diseñado para actuar sobre los linfocitos B CD20+, un tipo específico de célula inmunitaria que contribuye de forma clave a retrasar el avance de la esclerosis múltiple que afecta a 2,5 millones de personas en el mundo.

El nuevo fármaco ya fue aprobado por las autoridades mexicanas por lo que su llegada a este país centroamericano se dará el próximo 18 de octubre, explicó la directora médica de Roche México, Ana Cecilia Polanco.



Señaló que en México hay más de 20 mil personas que ya han sido diagnosticadas con la enfermedad, pero destacó que muchos más aun no cuentan con un diagnóstico oportuno.



"Es posible detener la progresión de la enfermedad", afirmó Polanco durante una charla con medios de comunicación previa a la presentación del fármaco ante la comunidad médica.



Explicó que, a casi un año de que el fármaco B fue presentado, ya cuenta con la aprobación en más de 60 países, con más de 50 mil pacientes tratados hasta junio de 2018.



El doctor Jorge Oksenberg, especialista en neurociencias e inmunología, aseguró que la prevalencia de la enfermedad está creciendo con mayor frecuencia en poblaciones mezcladas. "Es una enfermedad que ataca sistema nervioso central, entre tercera y cuarta etapa de edad, ocurre más en mujeres que en hombres", explicó.



"La genética no puede explicar completamente la enfermedad porque la posibilidad de que un gemelo comparta la enfermedad es solo del 30 %, hay factores no genómicos que también afectan", detalló.



En tanto, el neurólogo clínico Carlos Pla indicó que la esclerosis múltiple es considerada como un padecimiento 'autoinmune' que se caracteriza por la destrucción de la mielina, que es la capa que cubre las neuronas y que permite la conducción de impulsos nerviosos.

Entre los más de 300 signos y síntomas de la esclerosis múltiple, los primeros que se pueden detectar son el hormigueo, trastornos en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, pérdida de visión parcial o completa, balbuceo y sensaciones de choques eléctricos que se producen con ciertos movimientos del cuello, que pueden ser leves, moderados o severos.



"Se le conoce como enfermedad de las mil máscaras o mil caras porque afecta aspecto cognitivos como las funciones mentales superiores, más del 65 % de los pacientes puede desarrollar daño cognitivo", explicó Pla.



Señaló que cada cinco horas se diagnostica un nuevo paciente con esclerosis múltiple en el mundo y es la primera causa de discapacidad no traumática en jóvenes, en los hombres más agresiva y con peor pronostico.



El nuevo fármaco se diluye en suero y se aplica de manera intravenosa, no requiere hospitalización y se aplica una vez cada seis meses. De acuerdo con los especialistas cada aplicación requiere de dos ampolletas, cada una de ellas con un costo de 8.800 dólares y una de sus principales ventajas es retrasar el avance de la enfermedad y los efectos son visibles a partir de la décimo segunda semana de su aplicación.

