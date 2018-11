¿Qué podría explicar la reacción de persona que arrolló a estudiantes?

En medio del caos de este jueves en la noche por cuenta de las protestas estudiantiles en diferentes sectores de Bogotá, el conductor de un vehículo, al parecer una mujer, al verse rodeada por una turba, decidió arrancar su automóvil a sabiendas de que iba a embestir a varias personas.

Y así fue: varios estudiantes terminaron embestidos por un Renault Rojo tipo sedán (Fluence Privilege). Una joven fue la que resultó más golpeada, aunque sin gravedad.



El hecho, que pudo haber terminado en una tragedia, con víctimas fatales de por medio, no pasó a mayores.



Mientras el propietario del vehículo se presentó en la mañana de este viernes ante las autoridades, vale la pena reflexionar sobre cómo puede ser la reacción de una persona ante una situación como estas.

“Eso es exactamente lo que hacen los instintos y por eso el ser humano toma decisiones diferentes. El cerebro y el cuerpo entran inmediatamente en una reacción primaria: la lucha y la huida”, explica la psiquiatra colombiana Danelia Cardona, quien aclara que no se refiere al caso en particular sino al comportamiento humano frente a una situación como la descrita donde el estrés y el miedo son ejes centrales.



Fue así como la persona que conducía ese vehículo, quien posiblemente llevaba atascada mucho tiempo en medio de los trancones generados por las protestas, rodeada y sintiéndose en riesgo, tomó esa decisión.



“Es una respuesta netamente instintiva frente a una amenaza. Y más, si la persona está encerrada y con miedo. Por eso es una situación irracional e incomprensible; es como cuando una persona reacciona en el momento en el que la van a atracar”, añade la experta, que es miembro del Colegio Real de Psiquiatras de Inglaterra.



Y aunque en redes sociales hay personas que defienden al conductor por su reacción, y otros la rechazan, la psiquiatra Cardona sugiere tomar una tercera vía: ni condenar ni defender.



“Estas cosas ocurren porque no hay espacio ni tiempo para reflexionar y tomar decisiones racionales. No sabemos más del contexto; seguramente esta persona estaba nerviosa y se sentía acorralada, y sentía la necesidad de huir y sobrevivir”, sigue la especialista, y advierte sobre "la necesidad de educarnos en la toma de decisiones más racionales; esa una responsabilidad de todos en un contexto tan polarizado y violento como el nuestro".



Por su parte, el también psiquiatra Rodrigo Córdoba, jefe del departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, considera que este tipo de situaciones se pueden evaluar en dos perspectivas: “Una primera es que, generalmente, este tipo de reacciones desproporcionadas, impulsivas y hasta agresivas, pueden ser producto del miedo”.



Y una segunda “es que existen personas que no tienen ninguna consideración ni preocupación por el otro; es decir, los que presentan algunas condiciones de personalidad donde no hay culpa ni hay reparación y sí hay mucha impulsividad. Y en la impulsividad hay factores de riesgo, entre ellas, la enfermedad mental”, advierte Córdoba.

Fiscalía investiga caso de manifestantes atropellados en Bogotá

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que indagan los hechos ocurridos en la noche de este jueves cuando un conductor arrolló a varios manifestantes que protestaban en la calle 97 con carrera 19, en el norte de Bogotá.



"Estamos identificando con videos lo que aconteció en ese momento con el objeto de establecer si allí hay algún compromiso desde el punto de vista penal", dijo.



Las autoridades aclaran que no se ha confirmado que la persona que se presentó sea si es el mismo que conducía el vehículo. Hay versiones que indican que era una mujer quien iba manejando.



Martínez también informó que se investiga a varios de los manifestantes por otros hechos y desmanes, así como ataques contra servidores públicos durante las protestas de este jueves.​



