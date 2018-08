Explicación médica de lo que le pudo pasar al periodista Orjuela

Una peritonitis sería la causa final de la muerte del periodista Mauricio Orjuela, de acuerdo a la información dada a conocer a través de los medios con base en los testimonios de su familia y de algunos allegados.

Con esto, vale aclarar, que las siguientes inferencias no se basan en información oficial y tampoco en datos de la historia clínica -que es un documento inviolable- , sino en acercamientos clínicos que intentan explicar de manera didáctica el proceso por el cual se pude llegar a este desenlace lamentable.



De igual forma, no se trata de buscar responsables, ni de señalar fallas en este proceso, tareas que recaen específicamente en las autoridades sanitarias y en los resultados de las investigaciones que para el efecto se realicen desde el punto medico-legal.



¿Qué es la peritonitis?



Es la inflamación del peritoneo, membrana que envuelve todos los órganos que están en el abdomen y parte de la pelvis y que además cubren las paredes de estas dos cavidades.



Dicha inflamación es producida -en la mayoría de los casos- por infecciones ocasionadas por bacterias y hongos, también como respuesta a sus toxinas.



Aunque existen otros tipos de peritonitis causadas por irritación de sustancias y líquidos liberadas por algunos órganos, en este caso se trató de un compromiso bacteriano.



¿Por qué es tan grave?



La peritonitis es una urgencia vital, porque si avanza sin tratamiento, la infección termina por comprometer por igual las visceras que envuelve esta membrana y consecuentemente todo el organismo, llevándolo a un shock séptico en el que todas las funciones vitales colapsan, lo que desencadena la muerte.



¿Cómo llegan las bacterias al peritoneo?



Las cavidades abominables son asépticas (no tienen gérmenes), pero al romperse algunas visceras que los contienen como el estómago o los intestinos, salen, especialmente, las bacterias e invaden la membrana multiplicándose rápidamente. También, pueden entrar a través de heridas o durante las cirugías.



¿Cómo se tratan?



Siempre son urgencias y el manejo requiere hospitalización. Antibióticos, corrección quirúrgica de los daños en las visceras, lavados, monitoreo permanente y ajuste exhaustivo de las funciones que estén comprometidas son la base del manejo que, en últimas, depende de la gravedad de cada caso. Hay que decir que aquí el tiempo es un factor decisivo en el pronóstico.

¿Qué le pudo pasar al periodista Orjuela?



En este caso se pueden plantear varias hipótesis con base en la información que se tiene.



La primera es que en el momento en que se le extirpó el apéndice, que ya estaba inflamada, pudo ya existir una infección localizada en forma de un absceso subclínico, difícil de detectar en ese momento, que fue creciendo poco a poco sin producir mayores síntomas (fiebre, náuseas, vomito, dolor severo) que permitieran detectarlo de manera específica, pero que si le ocasionaba malestar al periodista.



Dicha infección pudo hacer que el intestino se comprometiera, perdiera su vitalidad y su irrigación sanguínea (isquemia), lo que explicaría las hemorragias rectales que presentó en algunos momentos.



La segunda, que el proceso que terminó con la vida del periodista no se hubiera iniciado específicamente con la apendicitis -que pudo haber quedado muy bien operada- , sino que después hubiera presentado, por razones diferentes, una perforación de otra viscera que lo llevó a la peritonitis.



La tercera (menos probable), que después de la extracción del apéndice se hubiera deshecho alguna sutura y que parte del contenido intestinal saliera por la herida quirúrgica e invadiera el peritoneo. Aunque esto es probable, dicha situación se hubiera manifestado de manera muy rápida con síntomas muy severos, lo que no hubiera permitido ninguna espera y ni dado lugar a confusión.



La cuarta (también poco probable en esta caso), es la formación de una comunicación anormal (fístula) entre el intestino y el exterior o el interior de la cavidad abdominal. Esta situación, al igual que la anterior hubiera dado señales rápidas y severas.



No sobra decir que cada paciente es diferente y que para que desenlaces como estos se produzcan tienen que alinearse muchos factores entre los que se encuentran las condiciones físicas y el estado de salud de la persona -en este caso joven, con buenas defensas y resistencia, lo que pudo enmascarar algunos síntomas-; el tipo de bacterias (algunas son más letales que otras); la forma como llegaron al peritoneo; el tiempo que duró el proceso antes de recibir tratamiento y por supuesto, las características de la atención que recibió.



Todos esto tiene que sumarse para definir con exactitud las razones que llevaron a esta muerte, que ojalá se aclare, para que en lo posible se eviten casos similares.

Medicina Legal entregará hoy los resultados de la necropsia

Medicina Legal realizó este lunes la necropsia de Mauricio Orjuela y espera entregar este martes los resultados al fiscal asignado al caso en Bogotá. Si bien el informe completo no se revelará a la opinión pública, se espera conocer las causas del deceso.



Además, las autoridades solicitaron la apertura de la historia clínica para conocer cuáles fueron los procedimientos que se le practicaron al comunicador, para determinar si hubo negligencia.

CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ R.

ASESOR MÉDICO DE EL TIEMPO​@SaludET