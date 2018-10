Los gimnasios ahora son como Spotify y se manejan desde el celular

Con 10 minutos entre el desayuno y la ducha previa a salir rumbo al trabajo. Esos 10 minutos le bastan a Carolina Gaeta para empezar el día con otra energía. “Hago actividad física por placer y por salud. Me gusta el entrenamiento funcional, y la rutina que me armo con Kropp Anywere me permite no depender ni de un lugar físico ni de un horario para hacer ejercicio”, cuenta Carolina, de 38 años, quien recurre a esa plataforma desde su celular todas las mañanas, pero también en otros momentos. A veces en el horario del almuerzo, otras después del trabajo, ya sea en el gimnasio, en su casa o al aire libre, la rutina se adapta a ella.

Aprovechando la portabilidad del celular, cada vez son más las ‘apps’ que permiten a quienes quieren entrenar no tener que depender de horarios ni de lugares fijos. La modalidad ‘on demand’ –con plataformas que, al igual que Netflix o Spotify, cuentan con algoritmos para adaptarse a los gustos del usuario– se abre paso en el mundo del ‘fitness’ no solo para dar respuesta al ya trillado ‘no tengo tiempo’, sino para estar a tono con modalidades de consumo en las que quien manda es el usuario.



“Este tipo de plataformas –las más conocidas en Estados Unidos son Fitness on Demand y Fitness on Request– lo que hacen es darle respuesta a un tipo de consumidor que ya encontró en otras industrias, como la del entretenimiento y la del turismo, una forma diferente de acceder a los servicios. Es el cliente al mando”, comenta Guillermo Vélez, director de la revista ‘Mercado Fitness’.



“Nuestra plataforma apunta a dar soluciones para el movimiento y el ejercicio sin importar en dónde te encuentres ni qué elementos tengas”, afirma Santiago Vimo, creador de Kropp Anywhere, quien reconoce que una fuente de inspiración para esta plataforma, que será lanzada oficialmente a principios de noviembre, es la modalidad de consumo ‘on demand’, de la que Netflix es hoy el principal exponente. Quienes ingresan a su modo beta se encuentran con un menú de opciones en las que los distintos videos de entrenamiento se agrupan en secciones como ‘Cardio y HIIT’, ‘Solo TRX’, ‘Zona media de acero’, ‘Entrenando como Vikingo’ (alta intensidad), ‘GAP’ (Glúteos, abdominales y piernas) o ‘No tengo tiempo’.



“Una de las principales dificultades a las que se enfrentan quienes quieren mantener una rutina de actividad física es la falta de tiempo, dice Vimo. Por eso trabajamos con bloques de entrenamiento de 4 a 20 minutos de duración cada uno, enfocados en distintos objetivos de entrenamiento. Cada uno puede armar su propia secuencia combinando los bloques en función del tiempo de que dispone y de los objetivos que busca”, añade.

‘Es una revolución’

Plataformas como la que desarrolló Vimo no solo apuntan a adaptarse a la cantidad de tiempo de que disponen sus usuarios para entrenar, sino también a dónde hacerlo y con qué elementos. “Hay ‘apps’ en las que uno ingresa el tiempo de que dispone, el espacio físico en donde entrenará y los elementos con los que cuenta (que pueden ser una silla o una alfombra), y recibe una rutina adaptada a sus posibilidades”, cuenta Vélez.



“Es una revolución”, dice Dafne Schilling, que en www.dafneschilling.com ofrece clases ‘online’ de ‘yoga boot’ y ballet, disciplina que combina baile, yoga y meditación con clases de que van desde 25 a 30 minutos hasta de 5 a 8 minutos.



“La industria del ‘fitness’ no es ajena a lo que sucede en otras industrias, como la del entretenimiento. De ahí que la mayoría de las aplicaciones y plataformas de ‘fitness on demand’ que están disponibles lo que te muestran es aquello que te interesa”, afirma Vélez.



Incluso, aplicaciones ya establecidas como Runtastic, la 'app' oficial de Adidas, que cuenta con más de 246 millones de descargas y más de 139 millones de usuarios registrados en el mundo, ha incorporado herramientas que permiten a un ‘runner’ no solo monitorear su rendimiento o tener un soporte de salud, sino que pueda elegir –del mismo modo que escoge un usuario de Netflix– qué áreas corporales quiere trabajar y obtener del menú una rutina de ejercicios en función de sus necesidades.

La vida en ‘streaming’

La nada rutinaria sesión que proponen las plataformas de ‘fitness on demand’ dejan de lado opuestos como entrenar bajo techo/al aire libre o correr de mañana/de noche. “Cuando entrenas en tu casa con una aplicación, puedes elegir un montón de cosas: un día tienes ganas de entrenar fuerte y lo haces, otro día quieres bailar y bailas, y otro día no te sientes bien y no quieres matarte entrenando y bajas un video de yoga”, comenta Ile Agüero, especialista en ‘fitness’ femenino y embajadora de Reebok.



Un elemento adicional en el escenario del ‘fitness’ son las clases transmitidas vía ‘streaming’, que no solo proponen una alternativa a los millones de videos de ejercicios en YouTube que, más o menos editados, escapan a la posibilidad de compartir la experiencia en tiempo real, sino que incluso hacen que el opuesto ‘streaming’/grabado no sea una grieta, sino sencillas opciones.



Contra todo pronóstico, el entrenamiento ‘on demand’ no supone la muerte de los gimnasios. De hecho, es frecuente su incorporación por estos. Es un nuevo motor de cambio en una industria en movimiento continuo.



SEBASTIÁN A. RIOS

LA NACIÓN (Argentina) - GDA

En Twitter: @LANACION