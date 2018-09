Modelos con síndrome de Down, en Nueva York

Rosanne Stuart recuerda haber asistido a un desfile de modas con su hija, Madeline, en su ciudad natal de Brisbane, en Australia, en 2015. En medio del glamour de la pasarela, su hija la miró y le anunció que le gustaría ser modelo.

Más de cuatro años después, Madeline, que ahora tiene 21 años, fue la primera persona con síndrome de Down en caminar por una pasarela como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York. Con más de 60 eventos realizados en ciudades como Londres, París y Dubái, la condición de Madeline no parece ser un obstáculo.



“Cuando caminó por la pasarela por primera vez, todo el público la aplaudió”, dijo Stuart. “Realmente fue la primera vez que fue aceptada”.

Madeline se prepara con profesionales para las pasarelas. Foto: Reuters Los diseños deben estar adaptados para una talla más baja, otra de las características del síndrome. Foto: Reuters Ha asistido a más de 60 eventos en las grandes ciudades de la moda. Foto: Reuters Y continúa abriendo el espacio para que otras personas como ella entren al mundo de la moda. Foto: Reuters

El impulso de Madeline no ha disminuido este año. Acaba de desfilar para siete diseñadores durante la Semana de la Moda de Nueva York y ahora la esperan otras apariciones para siete diseñadores en la Semana de la Moda de Londres.



En los últimos años, el mundo de la moda ha adoptado modelos no tradicionales, diferentes del arquetipo típicamente blanco y delgado. De hecho, el camino abierto por Madeline le ha permitido también a la española de 21 años, Marián Ávila, cumplir su sueño de modelar. El sábado pasado participó en el desfile de Talisha White, en la Fashion Week de Nueva York. De 1,61 metros de altura, la modelo no oculta que se siente “muy feliz y segura” cada vez que desfila, y que ensaya cada día en casa como si fuera una pasarela.



Agencias