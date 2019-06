Supersalud recuerda a 48 IPS que no pueden negarle servicios a Medimás

A través de una comunicación, la Superintendencia de Salud advirtió a los representantes de 48 IPS de la red de atención de Medimás que no pueden dejar de prestar servicios a los usuarios de la EPS para exigir el pago de obligaciones retenidas, que están en proceso de verificación. Es decir, no se pueden escudar en un problema administrativo para no atender a los pacientes.

Esta práctica se ha evidenciado a partir de la solicitud hecha por la Supersalud, en mayo pasado, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), de suspender el giro directo autorizado a estas instituciones, hasta que se verifiquen los servicios prestados contra las facturas presentadas. Esto hace parte de las medidas de control implementadas por el ente de control a la EPS, que actualmente se encuentra en medida de vigilancia especial.



La Supersalud instó a estas instituciones prestadoras a eliminar cualquier barrera administrativa que ponga en riesgo la correcta prestación de los servicios de salud a la población atendida.

Si algún usuario de Medimás siente vulnerado su derecho o le han negado servicios en alguna de las instituciones enlistadas, puede radicar una queja, reclamo o denuncia en los canales autorizados por la Superintendencia de Salud, como el sitio web www.supersalud.gov.co, en las oficinas regionales y demás puntos de atención, o en la línea gratuita de atención 24 horas 018000513700.



Algunas de la IPS mencionadas por la Supersalud son la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital San José, la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José, Clínica General de la 100, Clínica Blas de Lezo, Saludcoop Clínica de Los Andes, Sociedad Clínica Pamplona, y las Corporación IPS Costa Atlántica, Llanos Orientales, Eje Cafetero, Boyacá, Tolima, Nariño, Huila, Santander y Córdoba.



REDACCIÓN SALUD​