La OMS denuncia campaña de la tabacalera Philip Morris

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció este miércoles la campaña del mayor productor de cigarrillos, Philip Morris, para rebautizar el Día Mundial sin Tabaco como Día Mundial sin Fumar, banalizando los riesgos de ese hábito, y criticó su intento de promocionar nuevos productos de 'vapeo' y 'sin humo', presentándolos como una solución.

A propósito del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebrará este viernes, la OMS lanzó una campaña de sensibilización sobre los efectos devastadores del consumo de tabaco, que cada año provoca unos 8 millones de muertos.



Debido a esto, la agencia especializada de la ONU criticó el intento de Philip Morris International (PMI) para realizar en esta semana sus propias iniciativas, que incluyen también el eslogan "It's Time to Unsmoke", un neologismo que podría traducirse como "es el momento de desfumar".



"Consideramos la campaña como sólo un intento cínico por parte de la empresa para promover sus productos mortales", comentó en un mensaje Vinayak Prasad, director de la Iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS.

Hace tres años, Philip Morris International anunció su intención de reducir su producción de cigarrillos clásicos y reemplazarlos por una línea de productos "sin humo", como los cigarrillos electrónicos y artículos que calientan el tabaco sin quemarlo.



El grupo afirma que estos productos son mucho menos nocivos, pero no ha logrado convencer a la OMS, según la cual no existe ningún estudio científico independiente que confirme estos resultados. "Afirmar que estos productos ayudan a dejar de fumar no está verificado", señaló Prasad.



La OMS recordó este miércoles que unos 3,3 millones de fumadores o personas expuestas al tabaquismo pasivo mueren cada año a causa de enfermedades pulmonares, lo que incluye a unos 60.000 niños menores de 5 años.



AFP