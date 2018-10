Nueve claves para cuidar la salud de nuestros ojos

Los colores, los paisajes, la familia, el arte, el trabajo, los alimentos, el atuendo, las calles, la ciudad, la vida. Todo, absolutamente todo, se percibe a través de los ojos, pero pocas veces se le otorga a la salud visual el lugar que se merece.

Una mala higiene, la falta de chequeos por parte del oftalmólogo, el uso constante del celular o el consumo de licor adulterado pueden ocasionarle una enfermedad visual con repercusiones de por vida. Por eso, el Instituto Nacional para Ciegos (Inci) invita a los colombianos a unirse a la campaña ‘Cuida tus ojos’, que, como es costumbre, lanza el segundo jueves del mes de octubre en conmemoración del Día Mundial de la Salud Visual.



“Hoy estamos expuestos a múltiples factores que perjudican la salud visual y, por eso, pensando en crear consciencia, el Inci abre sus puertas para que los colombianos conozcan cómo está su visión y cómo pueden cuidarla”, afirma Carlos Parra Dussan, director general de la entidad.



Miryam Herrera, optómetra del Inci, ofrece estas once recomendaciones para preservar la salud de los ojos.



1. La limpieza es fundamental



No se pase las manos sucias sobre los ojos. Con eso que llaman 'un mugre en el ojo' lo mejor que puede hacer es lavar con abundante agua. No sirve refregarlo y menos que alguien lo sople. Una buena higiene evita que los ojos sean alcanzados por microorganismos y estén expuestos a infecciones.



2. Ojo con lo que se aplica



Los remedios caseros en los ojos como miel o gotas de limón pueden obstruir el conducto lagrimal y ocasionar, con el tiempo, quemaduras en la córnea.



3. ¡Pilas con los medicamentos!



Evite el consumo de fármacos no formulados por el especialista, pues corre el riesgo de que se le eleve la presión intraocular.



4. Cuidado con las pantallas



Con el computador o un dispositivo móvil se debe tener en cuenta la ubicación del monitor a una distancia aproximada de 33 a 40 centímetros y en un sitio donde no se refleje la luz en la pantalla. Es recomendable realizar descansos cada 30 minutos durante 15 segundos con el fin de evitar que el ojo se acostumbre a trabajar a una misma distancia. Hay que parpadear normalmente para humedecer el ojo. Así evitará la fatiga visual o el llamado síndrome del ojo seco.



5.Sitios seguros



Preste especial cuidado a los sitios donde compra el licor, pues al ingerirlo adulterado corre el riesgo de perder la visión por atrofia del nervio óptico.

6. Hay que comer bien



Coma bien. Una alimentación balanceada permite que el sistema visual funcione adecuadamente. La zanahoria es el alimento estrella porque contiene abundante vitamina A, que contribuye a la formación de la retina. Además, es recomendable consumir melón, huevos, hígado de vaca o de pollo, salmón y naranja.



7. Protéjase en el agua



El uso de gafas protectoras en las piscinas evita la irritación ocular por contaminación de microorganismos presentes en las piscinas.



8. El uso de las gafas solares



Un número de estudios científicos indican que pasar largas horas bajo el sol sin protección ocular puede dañar los ojos, contribuyendo a la formación de cataratas y tumores en el ojo. Por tanto, lo recomendable es el uso de anteojos de sol con protección de los rayos UV.



9. Cuidados con el maquillaje



El maquillaje. Es como el cepillo de dientes: de uso personal. Todos los artículos de belleza deben permanecer tapados. Aunque se sienta muy diestra, evite maquillarse dentro de un carro en movimiento.



10 Consulte al especialista



Es importante asistir a un especialista cada año para verificar el estado de salud de los ojos. El 80 por ciento de la discapacidad visual tiene origen en enfermedades que son prevenibles.

Tenga en cuenta…

La discapacidad visual incluye la ceguera y la baja visión. Las personas con baja visión son aquellas con una disminución de la visión que no puede corregirse con tratamientos médicos o cirugía, y presentan dificultad para la realización de actividades diarias como leer, escribir, desplazarse, aumento de la sensibilidad a la luz y reconocer los rostros de las personas.



Enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, afecciones específicas de los ojos y otras condiciones de salud propias de la edad pueden causar baja visión irreversible.



El Instituto Nacional para Ciegos (Inci) ofrece capacitaciones permanentes para orientar a las personas sobre el cuidado de sus ojos, y también brinda compañamiento permanente a personas con discapacidad visual. www.inci.gov.co



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO