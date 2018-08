Cinco mitos sobre el pan, las carnes y la alimentación diaria

José Miguel Mulet, licenciado en química, doctor en Bioquímica y Biología molecular, y profesor de biotecnología en la Universidad de Valencia (este de España), es el autor del libro ¿Qué es comer sano?, que se lanzó recientemente.

En su nueva obra, el también escritor hace un recorrido por las dudas más frecuentes sobra la alimentación y desmonta los mitos que, en muchos casos, se han instalado en la sociedad.



“Un consumidor informado es más difícil de engañar y por tanto le queda más fácil seguir una dieta equilibrada, hábitos de vida saludables y llevar un control de gasto doméstico porque comer sano no es más caro”, explica el experto.



Mulet propone recurrir a productos frescos (verduras, frutas, pescados, legumbres…) frente a los envasados con etiquetas o ‘apellidos’ como ‘enriquecido’, ‘ecológico’, ‘sin conservantes’ o ‘tradicional’, que en su concepto son poco efectivos en la práctica.



El investigador ofrece las siguientes explicaciones y desmiente algunos mitos.

Sobre el agua

¿Hay que beber 8 vasos de agua al día?

​Falso. Tenemos que beber el agua que necesitemos, que puede ser más o puede ser menos que esos ocho vasos del mito. Debemos guiarnos por la sed que tengamos y tener en cuenta casos especiales.



¿Es más sano beber agua embotellada?

​Falso, con excepciones. El agua corriente es segura, aunque hay gente a la que no le gusta el sabor. En determinados países es mejor beber embotellada. Otra cosa es la llamada agua cruda, la que brota directamente de la tierra, de manantiales y fuentes que puede estar contaminada y no se debe beber.



¿Beber agua de mar previene enfermedades?

Falso, ya que más bien puede ocasionarlas por su alta concentración de sales y por la concentración de microorganismos.

No es necesario tomar tanta agua. Debemos guiarnos por la sed que tengamos. Foto: 123RF

Calorías y azúcares

¿Los productos light no engordan?

Falso. La ley fija que se puede etiquetar un producto como light si contiene menos del 30 por ciento de calorías que el producto similar, pero eso no quiere decir que no engorde. El problema es que el consumidor crea que puede comer más porque no engorda.



¿La miel es más sana que el azúcar?

Falso. La miel es una solución acuosa concentrada de azúcares con cantidades mínimas de vitaminas y minerales. El efecto para la salud es similar tomando azúcar que miel.



El sabor dulce nos atrae por cuestiones genéticas. Algo con sabor dulce era para nuestros antepasados indicación de un alimento rico en calorías y servía para almacenarlo en forma de grasa y tener reserva para el invierno.



Ahora, la atracción por el dulce ha perdido su sentido evolutivo pero sigue estando ahí y la industria abusa de ello con el azúcar como ingrediente en la composición de muchos alimentos.



¿El pan integral no engorda?

Falso. Es una fuente de fibra pero no hay que olvidar que en su mayor parte sigue siendo harina, aunque engorde menos y aporte diferentes nutrientes.

Los alimentos procesados nunca serán una opción saludable de alimentación. Foto: 123RF

Sobre la leche

¿Todos los adultos son intolerantes a la lactosa?

Falso. Hay gente que con la edad pierde la capacidad digerir la lactosa y se convierte en intolerante y sufre molestias digestivas. Pero no todos. Y si se deja de tomar lactosa sin ser intolerante, se para la producción de esta enzima y, cuando se vuelve a tomar leche con lactosa, esta nos puede sentar mal.



¿La leche cruda es mejor?

Falso y muy peligroso. Le leche sin tratar es un alimento muy inestable donde los microorganismos crecen con facilidad, por lo que debe pasar por procesos o tratamientos que acaben con ellos.



¿Las leches vegetales son leches?

Falso. En ningún caso una leche vegetal sustituye a la leche real en cuanto a propiedades nutricionales. La leche es un alimento completo y las alternativas, no.

Carnes y pescados

¿La carne roja es cancerígena?

En el cáncer influyen diferentes factores, pero es aconsejable la moderación y no abusar de la carne roja.



¿ En las hamburguesas ponen más cosas además de la carne?

La carne de hamburguesa es un derivado cárnico que puede contener otros ingredientes y aditivos. Desde el punto de vista sanitario no supone ningún peligro, pero nutricionalmente no son de calidad.



¿Comer pescado es tóxico por el mercurio que contiene?

Verdadero en parte. El contenido de mercurio en el mar, en términos absolutos, es mínimo; pero en los peces, a través del consumo de placton, se va acumulando.



Respecto a la toxicidad, estudios poblaciones demuestran una mayor cantidad de mercurio en personas que consumen pescado que en los que no, pero no se han podido detectar correlaciones con peores niveles de salud.

El pescado siempre se debe comprar fresco, refrigerado y en un lugar de confianza. Foto: 123RF

Frutas y jugos

¿La fruta es mejor tomarla antes de la comida?

​No es cierto que antes de comer la fruta se digiera mejor y engorde menos. La ventaja es que incrementa la saciedad y puede que la gente coma menos.



¿Un jugo ‘detox’ elimina toxinas?

Falso. Se trata de una dieta con poca base científica. Aunque en cualquier alimento o bebida hay moléculas tóxicas, tenemos un hígado y dos riñones que las elimina a través de la orina. En cualquier caso, siempre es mejor la fruta entera, con la fibra, que un jugo, aunque sea natural.



ANA SOTERAS

EFE REPORTAJES