Medimás responsabiliza al Procurador de provocar 'pánico' en usuarios

Este miércoles se conoció que la liquidadora de la EPS Saludcoop notificó al procurador General, Fernando Carrillo, de la decisión de revocar la venta de Cafesalud, hoy Medimás, dado que esta EPS no estaba en "condiciones de asumir de forma responsable la atención a sus usuarios".



De esta forma, finalizó el contrato de venta de Cafesalud, dando por terminado también los contratos de arrendamiento con las clínicas Esimed que prestaba servicios a Medimás. Cabe aclarar que la Procuraduría había solicitado cancelar la venta hace dos meses dado que en un proceso de vigilancia, aseguró la entidad, evidenció “presuntas irregularidades en las que habrían incurrido particulares y funcionarios públicos”.

Frente al anuncio que fue hecho por el Procurador General, Medimás emitió un comunicado en la mañana de este jueves en el que entrega un parte de tranquilidad a sus usuarios y asegura que "la operación de la entidad seguirá garantizándose sin interrupción, de manera continua, humanizada y confiable".



Además, el comunicado advierte que "el Procurador General de la Nación y la liquidadora de Cafesalud no tienen la competencia para este tipo de decisiones, pues son de resorte de la Superintendencia Nacional de Salud y de las autoridades judiciales".



En ese orden de declaraciones, Medimás responsabiliza al procurador Fernando Carrillo por sus pronunciamientos, que dice, generaron pánico y un riesgo en la prestación del servicio. "Medimás EPS hace responsable al Procurador General de la Nación de provocar el cierre de servicios para los pacientes de la entidad, debido al pánico generado por el anuncio entregado en la tarde del miércoles 3 de octubre".

También denuncia que la operación recibida de Cafesalud EPS "no daba las garantías plenas de prestación de servicios a los afiliados. Sin embargo, a pesar de los vicios ocultos del negocio por parte del oferente y de sus incumplimientos, Medimás EPS siempre ha sido responsable con el cumplimento en el acceso a los servicios de salud de los usuarios".



En el comunicado Medimás EPS reitera que no es propietaria de Esimed y que este es solo uno de los prestadores de los cerca de 1.800 contratos que tiene suscritos la entidad. Tras el cierre, en los últimos meses, de 8 de las 19 clínicas que integran la red de atención, la EPS asegura haber generado ya "un plan de activación de la red alterna que garantiza la prestación de los servicios".



El comunicado finaliza indicando que la EPS "utilizará los mecanismos legales para poder garantizar su legítimo derecho de defensa y la protección de los derechos de los usuarios" y, siguiendo con su alerta, invita a la red de prestación de servicios a continuar funcionando con normalidad "para que esta población no sienta el impacto de este tipo de declaraciones".



ELTIEMPO.COM