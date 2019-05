Así sería el traslado de millones de afiliados de Medimás y otras EPS

Un borrador de decreto del Ministerio de Salud conocido por EL TIEMPO define las condiciones para el traslado de afiliados a las EPS y garantiza la continuidad del aseguramiento y la prestación de servicios en casos en que las aseguradoras pierdan su habilitación.

Aunque no se menciona a Medimás, se infiere que sería la ruta establecida para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó reasignar los 3,8 millones de sus afiliados a otras EPS en un término de seis meses; una decisión que, valga decir, está en espera de que se resuelva de fondo.



El borrador de decreto indica que una vez ejecutoriados los actos administrativos que autorizan el retiro o liquidación voluntaria o la revocación de la habilitación -como en el caso de Medimás- la Superintendencia de Salud será la encargada de la reasignación de los afiliados entre las EPS que no cuenten con medidas administrativas o de vigilancia especial.



Para el efecto, se señala que los grupos familiares que no tengan pacientes con patologías de alto costo deberán distribuirse la mitad en partes iguales entre las EPS autorizadas en cada municipio, y la otra mitad en las que tienen jurisdicción departamental.

Por su parte, los grupos familiares en los que existan personas con patologías de alto costo o madres gestantes se distribuirán aleatoriamente entre las EPS autorizadas en forma proporcional a su número de afiliados.



De tal forma, la Superintendencia de Salud será la encargada de fijar el número de afiliados que recibirá cada EPS.



Todo el procedimiento se deberá cumplir entre los primeros 15 días del mes tras confirmada la decisión y la efectividad de la asignación será a partir del primer día calendario del mes siguiente y, mientras esto se ejecuta, la EPS que se retira deberá responder por el aseguramiento de todos sus usuarios.

La norma es enfática en que después de 90 días calendario de este proceso y teniendo en cuenta la libre escogencia a la que tienen derecho los colombianos, los afiliados podrán elegir si quieren cambiar de nuevo a otras aseguradoras que operen en sus regiones.



En el caso de que en un municipio solo exista una EPS retirada -Medimás, por ejemplo- y además no se encuentre ninguna libre de medidas administrativas, la Superintendencia solicitará a las aseguradoras de departamentos circunvecinos la voluntad de recibir estos afiliados en los tres días hábiles siguientes.



Si no hay ninguna interesada, la entidad de vigilancia asignará a estos usuarios a la EPS habilitada más cercana.

Criterios de habilitación

Como se esperaba, el proyecto de decreto contiene también una modificación de los criterios de habilitación financiera para las EPS que reciban este tipo de afiliados, en aras de facilitar el proceso.



En concreto, las empresas aseguradoras podrán ahora recibir afiliados de un régimen diferente al que se encuentra autorizada hasta en un 30 por ciento del total de sus afiliados, sin que para ello se les exija el cumplimiento de los requisitos para la operación y el capital mínimo adicional que se pide normalmente.



De igual forma, las EPS que reciban afiliados tendrán una disminución temporal en el porcentaje establecido para un patrimonio adecuado.



La autorización de la capacidad de afiliación de esta EPS se hará después de la afiliación y no antes, como venía haciéndose.



