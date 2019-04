Dengue: una amenaza latente en Semana Santa

Este año, cada semana, un promedio de 2.000 personas se han contagiado en el país de dengue, uno de los virus que puede transmitir el mosquito ‘Aedes aegypti’.



En total, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud (INS), son más de 25.000 los colombianos que han padecido este mal en lo corrido del año, 55 por ciento de ellos con signos de alarma.

Las razones de la epidemia son varias, según el INS. Primero porque 715 municipios de Colombia están en riesgo de casos de dengue por encontrarse por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, la altitud a la que puede sobrevivir el mosquito transmisor.



Y segundo porque, en particular, este año hace parte del ciclo epidémico de esta enfermedad, lo que ha llevado a un aumento de los afectados en relación con los dos años anteriores. De hecho, ya son varias las semanas que completa el país con registros por encima del comportamiento normal de este mal.

Atención a estas regiones

La vigilancia epidemiológica ha permitido saber con certeza cuáles son las regiones y ciudades más afectadas por el mosquito.



Los departamentos de Meta, Norte de Santander, Tolima, Huila, Cesar, Antioquia, Córdoba y Santander han aportado el 63,3 por ciento de los casos de dengue a nivel nacional.



Y las ciudades más afectadas son Cúcuta, con 8,2 por ciento de los contagios (1.914), Villavicencio (6 % y 1. 400), Neiva (3,6 y 848), Montería (2,8 % y 659), Espinal (2,4 % y 558), Cali (2,2 % y 519), Granada (1,8 % y 424), Santa Marta (1,8 % y 412), Sincelejo (1,7 % y 388), Cartagena (1,6 % y 387) y Barranquilla (1,5 % y 347).

Tome nota

En medio de ese panorama de epidemia y para que las anheladas vacaciones no se conviertan en un dolor de cabeza, el Ministerio de Salud acaba de lanzar unas recomendaciones que buscan mitigar el riesgo de picaduras de mosquitos y, a la larga, disminuir posibles contagios de dengue y otras enfermedades como zika y chikunguña, también transmitidas por el ‘Aedes aegypti’.



Todas son parte de la campaña ‘Córtale las alas al dengue’, que compromete a ciudadanos y autoridades sanitarias en la lucha contra este mal.



En rueda de prensa, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, aseguró que esta campaña de información no se trata, ni mucho menos, de desincentivar los viajes de los colombianos en Semana Santa, sino, por el contrario, de emitir medidas preventivas, teniendo en cuenta que contra el dengue no hay vacuna aprobada, que el mosquito pica de día y habita principalmente dentro de las edificaciones.



Además, se sabe que una persona puede enfermar más de una vez de dengue debido a las cuatro variedades del virus. Y que no consultar a tiempo puede aumentar la posibilidad de un desenlace mortal.



“En nuestras manos está vencer el mosquito. La solución no solo es fumigar, porque esta acción solo afecta los mosquitos adultos y no las larvas y pupas”, explicó el ministro.



Así que si usted piensa ir a una de las ciudades con más casos o, simplemente, a tierra caliente, preste atención a las siguientes recomendaciones:



- Protéjase con repelentes (repita la aplicación mínimo cada dos horas).



- Use ropa de manga larga y pantalón largo.



- Use toldillos o mosquiteros.



- Lávese con frecuencia las manos y utilice protección solar.



- Las mujeres embarazadas, además de las recomendaciones anteriores, deben tener atención especial. Ante fiebre o brote, deben consultar inmediatamente.



- Al regresar de Semana Santa, quienes tengan síntomas relacionados con fiebre, decaimiento, dolor abdominal, dolor detrás de los ojos o cualquier tipo de brote deben consultar de manera oportuna.

Sobre el dengue

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de las hembras del mosquito ‘Aedes aegypti’. Se presenta en los climas tropicales, sobre todo en zonas urbanas y semiurbanas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas aparecen en promedio una semana después de la picadura y son fiebre elevada, acompañada de dolor de cabeza muy intenso o detrás de los globos oculares, en los músculos y en las articulares; náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido. Actualmente no hay un tratamiento específico, por lo que la mejor medida es la prevención y la consulta médica rápida para disminuir su mortalidad.

Medidas que se pueden adoptar

Lavar y cepillar tanques y albercas cada ocho días para eliminar los huevos del mosquito de las paredes.



Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados.



Perforar las llantas ubicadas en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvia.



Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros.



