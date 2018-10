‘El derecho a la salud también tiene deberes’: Martin Koehring

Martin Koehring, gerente y líder editorial global de salud de ‘The Economist’, asegura que América Latina se desliza rápidamente hacia un escenario de salud protagonizado por las enfermedades crónicas en personas cada vez más viejas, lo que incide directamente en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y, por extensión, en la hacienda pública de todas las naciones, lo que exige medidas urgentes a todo nivel.

Koehring, que ha liderado proyectos de investigación sobre acceso a servicios de salud, supervivencia mundial en cáncer y enfermedades crónicas, entre otros temas, insiste en la necesidad de remodelar los sistemas de salud con refuerzo del autocuidado en un marco intersectorial más allá de la atención médica, en procura de lograr verdaderos cambios culturales y de estilo de vida en todas las edades.



‘Autocuidado de la salud: educación e impacto en la sostenibilidad del sistema’ es el nombre de la conferencia que el economista dará en la edición 25 del Foro de la Salud y el Foro Farmacéutico de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que tendrá lugar en Cartagena entre el 19 y el 21 de octubre. Y como preámbulo de su intervención, Koehring habló con EL TIEMPO.

Seamos claros. ¿Mi vecino que tiene malos hábitos alimentarios y mi tía que es sedentaria están afectando la sostenibilidad del sistema de salud?



Claro que sí. Hay que tener en cuenta que el financiamiento del sistema de salud está en riesgo, no solo en Colombia, sino en muchos lugares, y ese tipo de actitudes terminan por enfermar a la gente, y al multiplicarse por muchos se llevan gran parte de los recursos de la salud. Por eso, hay que tomar en serio lo del autocuidado.



La gente sabe que los malos hábitos enferman, y no se cuida. ¿A qué se debe esto?



Autocuidado no es simplemente decirle a la gente que se cuide y creer que con decirlo se resolverán todos los problemas; enunciarlo es apenas un elemento. El autocuidado incluye campañas de educación, investigación, entrenamiento en telesalud. En el Reino Unido, por ejemplo, se comprobó que con el autocuidado de los pacientes, en diez de los más frecuentes motivos de consulta médica, el sistema de salud se ahorra billones de libras esterlinas.



Eso es en Inglaterra. Pero ¿eso es posible en países como el nuestro, con economías dependientes y poblaciones más viejas y enfermas?



Con esas características, los países requieren más estos conceptos orientados a sostener el sistema, y para eso hay que encontrar el equilibrio en procurar mantener a la población sana por más tiempo y atender de manera efectiva a los enfermos. Todo sobre la base de que esto necesita del concurso de todos los sectores: educativo, salud, agricultura, industria, justicia.



¿Cómo lograr eso en un país que entiende la salud como un derecho, pero muy poco como deber?



Se requiere un cambio cultural, que empieza por incluir el tema de la responsabilidad en las conversaciones entre médicos y pacientes y entre gestores de salud y la gente. Es importante proyectar la idea de que autocuidarse no niega ningún derecho, sino que, en el caso de la salud, los refuerza. Hay que educar.



La OMS acaba de decir que Colombia es de los países más sedentarios del mundo, ¿qué hacer para que la gente se mueva más?



La tecnología puede ayudar con aplicaciones que monitoreen cuánto tiempo uno está sentado. En el sedentarismo influyen otros aspectos como la disponibilidad de equipos para hacer ejercicio, la existencia de parques públicos y qué tan fácil es llegar a estos lugares.



Entonces, la inactividad física no tiene que ver necesariamente con el sistema de salud, sino también con la política pública. De ahí que hay que revisar los determinantes sociales que le bloquean a la gente la intención de moverse, y corregirlos. Insisto: el tema es de política pública integral y no de apatía de las personas.



¿Qué opina de los medicamentos de venta libre y su función en el autocuidado?



Cumplen un importante papel en el autocuidado. Hay que buscar a partir de procesos serios de educación que las personas usen estas herramientas con objetivos preventivos sin caer en la automedicación, que puede llegar a ser peligrosa. Aquí son determinantes la transparencia de las farmacéuticas, el rigor de las agencias regulatorias, los medios de comunicación independientes y las políticas claras de salud para definir límites específicos en un contexto de educación.



¿Qué les recomienda a las autoridades colombianas de salud?



Primero, que incluyan el autocuidado como un componente transversal en todas las políticas sanitarias del país. Esto no debe ser marginal ni voluntario. Hay que tomar las enfermedades de mayor impacto y definir en cada una de ellas los componentes que pueden modificarse a partir del autocuidado.



¿Qué más recomienda?



Consecuentemente, hay que categorizar estos elementos para darles estructura en los modelos de atención, elaborar indicadores de seguimiento y probar resultados en programas piloto para implantarlos en toda la población como parte integral de las políticas de salud. Es importante empezar todo sobre pilares sólidos de educación específica permanente para toda la población.



Aquí la premisa es que el autocuidado, bien entendido e implantado, es el mejor aliado en la ineludible tarea de hacer sostenibles los sistemas de salud.

CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO

En Twitter: @SaludET