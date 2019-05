Madonna, dedo gordo y excitación / Sexo con Esther

Lamer los dedos, y más los de los pies, parece ser una costumbre de la legendaria Madonna, que la repite en ‘Medellín’, su última canción, que canta a dúo con el joven Maluma y cuyo video muestra una escena que ha despertado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

El asunto es que Madonna chupa en toda su extensión uno de los dedos gordos del paisa, en una puesta en escena que trata de proyectar sexualidad, además de llamar la atención, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, tanto que algunos atribuyen estas lamidas a una especie de fetiche de la sexagenaria norteamericana. En 1992, en su libro 'Sex', Madonna contaba sus fantasías sexuales y mostraba su lengua posada en los cuerpos de sus modelos, en partes, para muchos ajenas, como el trasero y los pies. Y aunque algunos dicen que es una mera estrategia publicitaria, lo cierto es que el ‘grueso artejo’ en la boca de Madonna es una buena excusa para decir que esto podría desbordar el fetichismo y caer en los terrenos del placer puro.



Se sabe que los dedos pueden ser especialmente sensibles, porque están dotados de muchas terminaciones nerviosas, a tal punto que no se necesita de una fijación especial por los pies para interpretar el disfrute que experimenta una persona cuando se masajean o se le lamen las extremidades, en medio de una sesión de caricias.

Medellín Medellín, canción de Madonna con Maluma. Instagram de Maluma

Así que Madonna no ha descubierto nada, porque desde siempre los expertos han demostrado que durante el polvo, chupar, lamer o succionar son actos esencialmente eróticos, que remiten al placer oral, no solo en el departamento inferior, sino en cualquier parte del cuerpo. Basta con ver el efecto que esto tiene en el cuello, los pezones y especialmente en los dedos de la pareja, porque se trata de un acto con gran impacto visual. No me aparto completamente del fetichismo, porque para esto se necesita que exista cierta atracción hacia los pies como elemento erótico y entender que no es lo mismo lamer o ser lamido. Si bien algunas personas pueden ser muy sensibles, otros pueden sentir verdadera aversión por los pies, incluso por los propios.



Lo anterior sin olvidar que muchas personas pueden rechazar este madonesco acto, por tener ciertos complejos e inseguridades con sus pies, un área que por lo general se descuida.



Si es una práctica que se apetece, adelante. Puede resultar muy placentera, siempre y cuando además de abrir la mente y huir de los prejuicios, mantenga los pies limpios y siempre dispuestos, porque nada peor que llegar con todas las ganas a un dedo gordo con onicomicosis. Hasta luego.



ESTHER BALAC

PARA EL TIEMPO