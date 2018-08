'Los suplementos de omega 3 no benefician la salud'

Los suplementos de omega 3 no son tan buenos como dicen. Una nueva evidencia publicada a partir de un metaanálisis (estudio de estudios) hecha por Cochrane (comunidad científica dedicada a analizar la validez de las investigaciones clínicas) señala que los suplementos de omega 3 tienen poco o ningún efecto en el riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca o accidente cardiovascular, como se asegura en otros estudios de bajo impacto académico.

Según la investigación, se analizaron 79 ensayos con más de 112.000 personas y se evaluaron los efectos de una mayor ingesta de omega 3, un consumo normal o ninguno de ellos.



Los estudios, que fueron muy confiables (bien diseñados, como para evitar resultados sesgados) e incluían adultos, algunos con enfermedad preexistente y otros sanos, residentes en Norteamérica, Europa, Australia y Asia, tenían en común la comparación de los niveles de consumo de grasas omega y el consumo habitual de grasas por al menos un año.



La mayoría de los ensayos administraron cápsulas y unos pocos, pescado graso.

El doctor Lee Hooper –de la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, y autor principal del estudio– fue contundente en afirmar que no se ven efectos protectores y señaló que “tomar suplementos de omega 3 por largos periodos no beneficia la salud”.

Tomar pastillas de omega 3 no suple una dieta saludable que incluya alimentos como el salmón, las semillas de chía o las nueces FACEBOOK

TWITTER

Dijo así mismo el investigador Hooper que el omega 3 no beneficia la salud cardiaca ni reduce el riesgo por apoplejía o muerte por ninguna causa. De igual forma, expresó que aunque el pescado azul es un alimento saludable, no está claro si protege el corazón.



Las grasas omega 3 son esenciales y se deben obtener de los alimentos para preservar la salud. Los tipos principales de grasas omega 3 son el ácido alfalinolénico (ALA), una grasa presente en los alimentos de origen vegetal; el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA), ambos derivados del pescado, señalaron los investigadores.



El endocrinólogo Jaime Urdinola comentó: “Los estudios venían mostrando que los pacientes no tenían protección cardiovascular, y, por tanto, ya no es recomendable sugerirles la ingesta de este tipo de suplementos nutricionales”.



Según Lee Hooper, “esta es la evaluación sistemática más extensa de los efectos de las grasas omega 3 sobre la salud cardiovascular que se ha hecho hasta la fecha”.

Se necesitan alimentos ricos en omega 3

Aunque este estudio evidencia que no existe la protección cardiovascular, lo cierto es que hay alimentos que contienen grasas buenas para la salud, explica el cardiólogo Gabriel Robledo Kaiser. “Productos como las semillas de chía o aceites de soya o canola y pescados como el salmón, bacalao sardinas o atún son necesarios en el organismo para una nutrición esencial, y necesariamente todos estos contienen omega 3”, señala.



Robledo indicó, además, que “las personas que siguen una dieta mediterránea tienden a tener niveles más altos de colesterol HDL (colesterol bueno), y varios estudios han demostrado que hay una disminución en los triglicéridos”.



La clave consiste en lograr una verdadera educación nutricional, dijo el especialista. “Más allá de preguntarse si son necesarios o no los suplementos, hay que partir de que se debe comer bien para prescindir de ellos”, agregó el experto.



Para el nutricionista Rubén Orjuela, lo importante es obtener estos alimentos de manera natural, provenientes de la alimentación diaria, sin tener que acudir a los suplementos nutricionales, los cuales muchas veces no cumplen con lo ofrecido en sus etiquetas.



En conclusión, tomar pastillas de omega 3 no suple una dieta saludable que incluya alimentos como el salmón, las semillas de chía o las nueces, cuya efectividad sobre nuestro organismo sí está demostrada.



CARLOS F. FERNÁNDEZ

ASESOR MÉDICO DE EL TIEMPO @SaludET