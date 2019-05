Los polvos están en vías de extinción / Sexo con Esther

Como si fuera un recurso no renovable, los polvos están en vías de extinción. De hecho, algunos estudios alertan de que a la cama hoy se va nueve veces menos que a finales del siglo XX, y la cuarta parte de la humanidad dice no haberse dedicado al aquello antes de cumplir los 40 años.

La merma en el catre es tan llamativa que la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres confirmó que casi el 30 por ciento de una muestra de 34.000 británicos no tuvieron ningún encuentro erótico en el último mes, lo que contrasta con aquellos que manifestaron poner en acción sus departamentos inferiores, y que apenas bordeó el 20 por ciento. Por si fuera poco, los mismos investigadores encontraron que el promedio de encamadas de quienes están entre los 35 y los 44 años se redujo a la mitad de lo que existía el siglo pasado, además de que se ha demostrado una franca disminución de las ganas en todas las edades.

Y para quienes pensaban que el mueble matrimonial asegura polvos regulares, tienen que empezar a desencantarse porque las parejas estables son las más apáticas, ya que la escasez aumenta a medida que pasa el tiempo. Para explicar estas sequías, los estudiosos echan mano de los cambios sociales efectivos que hacen equipo con el estrés y el ajetreo de la vida moderna, que en estampida ha sacado el sexo de los asuntos prioritarios.



Otro asunto que preocupa es la tendencia de los jóvenes de hoy de preferir más las relaciones virtuales que las físicas, al punto de que muchos manifiestan sentirse bien sin sexo. Para la muestra está que un estudio hecho entre japoneses ya entrados en los 30 concluye que si bien estos mantuvieron relaciones sexuales en algún momento, decidieron dejarlas sin ningún tipo de anestesia y ahora afirman no tener ningún interés en tener pareja ni en sexo. Confieso que no me causa ninguna gracia saber que la frase ‘Japón sin sexo’ es ya casi una campaña nacional en dicho país y que parece permear Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, donde ya se habla de la creciente tendencia entre los jóvenes de abandonar el sexo. ¿La razón? Algunos culpan a la tecnología en línea, los videojuegos de simulación de citas y la dopamina que generan las redes sociales.

No hay nada mejor que una buena encamada, con las ganas a tope y con la contraparte adecuada FACEBOOK

TWITTER



La verdad, si bien me inquietan estos resultados, reitero que no hay nada mejor que una buena encamada, con las ganas a tope y con la contraparte adecuada.



Así que mientras la pereza coital no nos invada, la recomendación es única: a gozar sobre la cama para evitar que los buenos polvos desaparezcan. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO