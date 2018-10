Los médicos del país se oponen al decomiso de la dosis mínima

Aunque los promotores de este decreto argumentan que hace parte de una política integral para abordar el problema de las drogas, con un componente de salud pública, los médicos especialistas, representados por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, han manifestado su rechazo.

César Burgos, presidente de este gremio, expresó su preocupación por los errores conceptuales que sobre las adicciones se evidencian desde el Ministerio de Justicia en el decreto de la dosis mínima.



“Es inconcebible que la señora ministra diga que la certificación sobre las adicciones la pueden dar los padres y que la Policía puede definir si lo cree o no, cuando los llamados a emitir algo en ese sentido son los médicos, porque se trata del diagnóstico de una enfermedad”, dice Burgos.



En ese sentido, el representante gremial hace un llamado para que no se improvise sobre este tema y se tengan en cuenta los preceptos técnicos y científicos que desde hace décadas orientaban estas conductas. “Dejar de lado el rigor en algo tan sensible puede traer peores resultados que los que se pretenden corregir”, remata Burgos.

La Asociación Colombiana de Salud Pública también expresó su preocupación por esta medida porque, afirma en un comunicado, los posibles efectos sobre la salud pública son incalculables.



“El enfermo requiere de atención integral de carácter psicosocial orientada a reducir el daño, todo lo contrario a estar expuesto a la persecución, lo cual incrementa las prácticas de riesgo, asociadas a contagio de enfermedades, un crecimiento de la criminalidad y el aumento del valor de las sustancias de uso ilícito en las calles”, dice Hernando Nieto, su presidente, y agrega que en cualquier caso haría falta una capacitación profunda a los policías sobre el problema de consumo de drogas.



