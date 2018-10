Los autoengaños de las parejas para no usar condón

Si te has dado cuenta que tu pareja no le da mucha importancia al uso de condón durante tus contactos eróticos, es porque a lo largo de la historia la mujer ha cargado con la responsabilidad de ser la que más se preocupa por no quedar embarazada o contraer alguna infección. Sin embargo, es de los dos el cuidado de la salud sexual. El uso de condón es necesario.



Muchas veces los hombres ponen pretextos como: no se siente igual, el preservativo me aprieta, eso quita espontaneidad o “yo me controlo bien” y hasta pueden decir en ciertas ocasiones “soy alérgico al látex”.

Todas estas frases son altamente irresponsables, e inmaduras ya que las enfermedades se pueden contraer en cualquier momento y una gota de líquido preseminal es suficiente para transportar espermatozoides.



La sexóloga Tamiko Hernández, comenta: “La responsabilidad debe ser de ambas partes a la hora de tener relaciones sexuales. No tienes por qué interrumpir la pasión por ponerte el condón, no sabes las formas tan eróticas y sexys que existen para poner el condón y lo puedes hacer más interesante y divertido. Además, es una forma de demostrar amor… y no sólo a la otra persona, te demuestras más amor propio al usar y exigir el uso del condón”.

Son mucha las excusas que se inventan para no usar el condón. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Las excusas

Se ve muy sano. El hecho de que veas a tu pareja aseada y perfumada no significa que no pueda ser portador de una enfermedad, en ocasiones hasta puede engatusarte diciendo que siempre ha sido de relaciones largas. Ojo, eso no es ninguna garantía de que las personas que te antecedieron estaban sanas.



Recuerda: ¿Tiene relaciones sexuales? ¿Está vivo? Entonces siempre estará expuesto a una enfermedad, así de sencillo.



Prueba de confianza o amor. Pensamos que al llevar ya cierto tiempo con nuestra pareja podemos tener relaciones sexuales con penetración sin protección porque sabemos todo de esa persona y lo conocemos de la cabeza a los pies ¡Cuidado! El hecho de que lleven una relación estable no es sinónimo de “soy inmune”.



Evita sorpresas y realízate un chequeo constante, no temas, a veces no es tu pareja la que te contagia puede ser una infección por bacterias y hongos a los que nos exponemos diariamente, pero ¿para qué arriesgarse? Mejor ten un diagnóstico oportuno y protégete para seguir disfrutando del sexo.



Miedo al rechazo. Esto ocurre cuando quieres agradar a tu pareja o complacerla y, aceptémoslo, tienes un problema de reconocimiento y aceptación o estás enamorado/a. ¡Cuidado! Si no te sientes cómodo no tienes que soportar ese tipo de agresiones, el respeto es fundamental para una buena relación. Además, es mil veces mejor pagar terapia para superar tus frustraciones de afecto que pagar por un tratamiento para VPH o VIH.



Eme de Mujer

El Universal - México*