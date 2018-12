Los charlatanes de la nutrición en internet / Opinión

No todos los que se presentan en medios y redes sociales como nutricionistas lo son. Entonces, ¿quién es nutricionista en Colombia? Es un profesional que estudió cerca de cinco años en una universidad y tiene permiso de ejercer su profesión a través del Ministerio de Salud. Hasta ahora, quienes promueven cursos de coaching en nutrición vía internet no tienen permiso de ejercer las funciones delegadas a quienes portan el título de nutricionistas dietistas.

Por eso quiero hacer un llamado a las autoridades competentes y a los millones de seguidores de cuentas en Facebook, Instagram y Twitter que atentan contra nuestra profesión a que revisen con lupa los contenidos que algunos mal llamados coach publican a diario. A que cuestionen el origen de las teorías (digo teorías porque la mayoría no están soportadas por evidencia científica) y a que tomen con pinzas cualquier recomendación empírica de su parte. Si yo le pidiera que me nombrara algunos temas taquilleros en redes sociales, seguro que usted me hablaría de la salud. ¿Por qué? Porque la salud configura lo más alto del bienestar, ese que permite que el resto de las cosas nos lleguen casi que por simple inercia. Cuando sentimos que ese bienestar está en peligro, buscamos, casi siempre, la forma de retardar la llegada de la enfermedad y acudimos a quienes creemos que nos pueden echar una mano al respecto.



¿Y quién no se ha dado cuenta de que ser influencer en redes es un negociazo? Todos sabemos que lo es, pero, lamentablemente, no se han establecido reglas de juego claras. Y es que la salud no solo es negocio para el que forma un cartel en conjunto con alianzas criminales que desangran el erario, también lo es para el que tiene el poder de las masas. Una red social es el escenario perfecto para hacer crecer audiencias en torno a cualquier tema.



Es por eso por lo que esos charlatanes no son nutricionistas. El nutricionista conoce los mecanismos bioquímicos propios de la alimentación en la salud y la enfermedad, administra recursos para brindar alimentación saludable y pone un grano de arena en la formulación de políticas relacionadas con la alimentación. Me cansé de ver publicaciones que sugieren aceites de coco para adelgazar, batidos multicolores sin fibra ni vitaminas “para todos los males”, que abundan en las redes.



Les declaro la guerra (de argumentos) a todas esas ‘marcas’ y personas que en nombre de la nutrición engañan a incautos. ¡Quienes ejercemos esta profesión exigimos respeto!



JUAN CAMILO MESA PINILLA

Nutricionista

@MesaConS