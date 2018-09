El dossier de irregularidades encontradas en productos de Stella Durán

En la cuenta en Twitter de la esteticista Stella Durán, capturada hace pocas semanas acusada de integrar una red de corrupción que funcionaba con colaboración de funcionarios del Invima, aún permanecen los trinos en los que ofrece la Leche de la Mujer Amada.

Este líquido tenía supuestos poderes psíquicos y mentales para atraer amor, suerte, dinero y fortuna, aunque no cuenta con el registro sanitario que avala su comercialización.



“Se utiliza para atraer al hombre y evitar que se vaya con otras. Su composición esencial lo convierte en un agente mágico de atracción y seducción magnífico. Se recomienda especialmente en caso de que el marido, novio o amante se muestre frío o distante. Con él puede ungir velones, preparar lamparillas, acondicionar baños, sellar puertas y ventanas, ungir fotografías y conjurar el amor”, asegura una página que lo distribuye.



De acuerdo con los análisis técnicos del propio Invima, se trataba en realidad de un ambientador para el hogar que no tenía ni siquiera los componentes que anunciaba en la etiqueta.

Leche Mujer Amada de empresa vinculada a Stella Durán era líquido comercializado como riego con supuestos poderes psíquicos y mentales para atraer amor,suerte,dinero,fortuna. Se identificó que era elaborado con ambientador para hogar y no tenía componentes que anunciaba etiqueta pic.twitter.com/oWi31121jl — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 20 de setembro de 2018

Lo mismo pasa con otros productos esotéricos como Mandragora, Rompesaraguey, Cuerno Siervo, Kariaquito y 4 Ventas, que son todos ilegales y nocivos para la salud y que Durán vendía, como si nada en combo. “En nuestra tienda On-line ya puedes comprar la promoción de hoy Almizcle+Leche de la mujer amada+Kariaquito por tan solo $33.000”, ofrecía la mujer.

En nuestra tienda On-line ya puedes comprar la promoción de hoy Almizcle+Leche de la mujer amada+Kariaquito por... http://t.co/CAihiJyw — Stella Durán (@StellaDuranSD) 17 de abril de 2012

La Mandragora servía “para quitar el mal genio y la tacañería”, el Kariaquito era “la clave para la atracción” y con el Rompesaraguey y el Cuerno Siervo “la buena energía rondaba la casa, decía la empresaria que llevaba 40 años en este sector y ahora debe responder por los cargos de cohecho, concierto para delinquir, falsedad ideológica en calidad de determinadores y enriquecimiento ilícito de particular.



Según la Fiscalía, la empresa Antorcha de Luz S.A.S. era la encargada de fabricar este tipo de productos y Stella Durán les ponía su imagen y los comercializaba. Luego de tres semanas, el Invima ha revelado poco a poco en alertas sanitarias todas las irregularidades que escondían estos productos, información que sirve para ver el alcance de la red de corrupción.

Un riesgo para la salud

En realidad, los productos de tipo esotérico eran los de menos riesgo para la salud. Las preocupaciones del Invima, como entidad que vigila la calidad de medicamentos y alimentos, están centradas en otros de carácter cosmético e incluso alimenticio que sí se aplicaban el cuerpo humano o se consumían.



Es el caso del Aceite mano de res, Aceite MYS, Aceite Verde, Gel Algas Marinas, Gel Caliente, Gel Frio, Sanación y Almizcle, de tipo cosmético. “Son un riesgo para la salud y su venta en Colombia es ilegal”, explica la entidad, pues se distribuían con registros sanitarios que no correspondían a sus características.



Lo mismo ocurría con el Concentrado y la Crema de Extractos Naturales; la Crema Nutritiva Intensa Antiarrugas; la Crema Nutritiva Noche, Keratina Liso Extremo 1,2,3 Shampoo y Tratamiento; Emulsión Desmaquillante; Crema Contorno de Ojos; Baño Facial de Novia, Exfoliante, Energizante, Revitalizante; Agua Termal Mineralizante y Crema Facial Despigmentante.



Estos llevaban en sus etiquetas a Labbrasil como titular de fabricación, pero la dirección reportada no coincidía con un laboratorio. Además, todos registraban ingredientes prohibidos por el Invima y, por tanto, incumplían los requisitos de etiquetado.



Otros productos ponían Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) inexistentes (Crema Facial Antiarrugas, Suero Renovador Facial, Crema Regeneradora SOS Softhand con Caléndula y Gel con Extractos Naturales), algunos se distribuían con NSO suspendidos (Shampoo Aceite de Argan, Shampoo Poliherbal, Shampoo Ortiga y Romero) y Kera Extreme Tratamiento Repair y Shampoo Henna y Biotina simplemente no tenían ningún permiso.

Incluso en medicamentos

Las acciones de la Fiscalía y el Invima también que incluyeron extinción de dominio fueron también en contra de Icnag Farmaceuticals de Colombia, cuyo representante legal es Jorge Iván Sánchez Salazar, capturado por el presunto pago de sobornos para obtener registros sanitarios falsos.



Esta sociedad tenía establecimientos en Medellín y Pasto donde vendía medicamentos como Icncla (antibiótico), Bactiflox (antibiótico), Duoartril tabletas (antihipertensivo), Helmintaz tabletas (antiparasitario), Nimeflex (antinflamatorio), y Renilax tabletas, cuyos registros sanitarios se consiguieron a través de la red de corrupción.

#ATENCIÓN #Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio contra 20 inmuebles que estarían vinculados a 2 investigados por red de corrupción que habría tramitado ilegalmente registros sanitarios #Invima, Stella Durán y Jorge Iván Salazar Sánchez pic.twitter.com/FcuC5EDdkK — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 20 de setembro de 2018

Con esa trampa lograron circular también Bactrogyn óvulos, de Laboratorio Dermis S.A.S.; Glucosamina (500 mg) / Condroitina (400 mg) cápsula de gelatina dura, de Laboratorios Iberopharma S.A.S.; y Abexine Advanced Gel, Cannapain Crema y Parches, Psyllium Husk-Fibra Natural 500 Mg (Fattache), de TV Ideas S.A.S, sociedad de Stella Durán, según figura en las alertas sanitarias del Invima.

¿Qué hacer?

El Invima recomienda a los consumidores, en principio, no comprar productos que no cuenten con registro sanitario. Muchos de ellos, denuncia la entidad, se comercializan en sitios web u otros medios.



Y si usted está utilizando algunos de los artículos mencionados en este artículo suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. Denuncie los lugares o personas que lo distribuyan o comercialicen a través de la página web www.invima.gov.co.

REDACCIÓN SALUD