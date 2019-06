Ley de comida chatarra, nuevamente fracasaría en el Congreso

Luego de un plantón en la plaza de Bolívar, de avisos en diferentes medios de comunicación y de insistentes campañas publicitarias, de enfrentamientos a través de las redes, con argumentos a favor y en contra del proyecto de Ley 214 –también conocido como Ley de la Comida Chatarra–, esta iniciativa está a punto de naufragar de nuevo en el Congreso.

De hecho, lo único que se logró después de que la discusión se aplazara la semana pasada por cuenta de la llegada del recién posesionado Jesús Santrich, miembro de la Comisión Séptima de la Cámara, donde hace trámite el proyecto, fue que la mesa directiva de esta comisión citara para hoy a las 8 a. m. una sesión donde se espera que se agende el debate para este miércoles.



De acuerdo con Red Papaz, esto es grave porque si las sesiones del Congreso terminan este jueves (20 de junio), se necesitarían dos sesiones de comisión, una para agendarlo y otra para discutirlo. Se podría decir que el plazo para esto estaría agotado.



Aunque esto parece una cuestión de trámite, a juicio de las partes interesadas en la ley no lo es tanto. En diálogo con EL TIEMPO, el autor del proyecto, Fabián Díaz, representante por Santander, aseguró que la iniciativa está inmersa en “una serie de artimañas de dilación que ha impedido su avance”. Según Díaz, los mismos ponentes han presentando a última hora modificaciones al texto, tanto que uno de ellos, Jairo Humberto Cristo, radicó la ponencia pasados los plazos formales para ello.

Díaz agregó que la semana pasada el presidente de la comisión, Jairo Giovany Cristancho, de manera unilateral e irregular levantó la sesión en la que se discutiría el proyecto, al llegar Santrich, lo que impidió que se definiera la agenda de la siguiente sesión, por lo que se perdió un día de debate. En la próxima reunión, si hay quórum, apenas se definirán los temas que serán discutidos en la siguiente sesión. “Algo complementamente irregular”, expresó Díaz.



El autor reconoce que la industria de alimentos procesados ha ejercido una fuerte presión para evitar que el proyecto tenga un trámite “normal”.



No obstante, el representante Jairo Cristo, quien es coordinador de ponentes en la Comisión Séptima, le dijo a este diario que en el Congreso están de cuerdo con las bondades del proyecto y que si este no alcanza a ser aprobado el jueves, se volverá a presentar.



“Este mismo proyecto ya fue presentado en la legislatura pasada, donde fue aprobado en Comisión y plenaria de la Cámara y quedó en el tercer debate en Senado”, dijo Cristo, quien además propuso que sea una comisión, en la que participen varios ministerios, Invima, oenegés y la industria, las que decidan cuál debe ser el etiquetado.



Sin embargo, Carolina Piñeros, directora de Red Papaz, dijo que esta es la primera que se va a debatir este proyecto. Piñeros destaca que la iniciativa es un paso importante a favor de la salud de los niños y por ende, pero dice que en el seguimiento que ha hecho del texto en el Congreso “ni siquiera los ponentes están de acuerdo con el contenido original” y cree que de los 19 congresistas que componen la comisión, no más de dos han sido claros en decir que la apoyan.

Etiquetado: el debate

Aunque este proyecto de ley tiene varias aristas para regular los alimentos procesados, el tema del etiquetado tiene polarizadas a las partes. Mientras los defensores proponen cambiarlas por advertencias frontales explícitas en octógonos que sigan las recomendaciones de la OMS y de Unicef, la industria considera que el etiquetado que hoy se incluye en la mayoría de los productos que llegan a los consumidores tienen información suficiente y se acogen a las normas internacionales.



En un extenso comunicado, la Cámara de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) manifestó estar de acuerdo con la regulación del etiquetado frontal informativo. Sin embargo, expresó que para su sector lo que se propone “sataniza todas las categorías de alimentos procesados. Además, el etiquetado de octógonos de advertencia, solo ha sido implementado en un país, aún sin resultados positivos en salud pública”, dice Camilo Montes, vocero del gremio.



De igual forma, insiste en que las empresas de alimentos han implementado el etiquetado frontal desde el 2016 en más de 4.771 referencias, lo que provee información suficiente para respetar la autonomía y el derecho de elección del consumidor, además de otra información nutricional de utilidad.



Piñeros dijo que no se trata de cualquier etiquetado sino del que impacta de verdad en los indicadores de salud pública y bienestar. De hecho, según un estudio de Red Papaz, el 67 por ciento de los colombianos no comprende el etiquetado actual.



Por su parte, Esperanza Cerón, directora de Educar Consumidores, dijo que si el proyecto naufraga sería una “vergüenza” y muestra el desinterés del Congreso por la salud pública.



