Las enfermedades no transmisibles matan 41 millones de personas al año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las enfermedades no transmisibles (ENT) y los trastornos mentales representan una de las mayores amenazas para la salud en el mundo.



Un informe titulado ‘Es hora de actuar’ advierte que “millones de personas están afectadas por enfermedades no transmisibles en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez”. Por eso el documento hace un llamado para que gobiernos e instituciones inviertan para prevenir los riesgos que trae esta problemática.

¿Qué son las enfermedades no transmisibles?

La OMS explica que las ENT son males causados por enfermedades cardiovasculares (como infartos), enfermedades respiratorias crónicas (como el asma), el cáncer y la diabetes.



Para evitarlas, la organización se ha trazado el propósito de reducir el consumo nocivo de alcohol, el consumo de tabaco, el sedentarismo y las dietas malsanas, toda vez que, según la OMS, esto puede representar un círculo vicioso que aumenta “la pobreza, el aislamiento, la marginación y la discriminación”.



El organismo les sugiere a jefes de Estado y de Gobierno supervisar procesos orientados a generar consciencia en el ámbito nacional respecto de las enfermedades no transmisibles y la salud mental.



Adoptar esas consideraciones, según el documento, implicaría además de beneficios para la población, un retorno en de US$ 7 por persona por cada dólar invertido en el tratamiento de enfermedades no transmisibles, y US$ 5 por persona por cada dólar invertido en el tratamiento de la depresión.

La OMS indica que 1,6 millones de muertes en el mundo están asociadas con la inactividad física. Foto: EFE

Datos y cifras

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, es decir, el 71% de las muertes que se producen en el mundo.



Desagregando las cifras, los datos indican que las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes (17,9 millones cada año), seguida del cáncer (9 millones), enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones).



Esas muertes están asociadas al consumo de tabaco (que deja 7,2 millones de muertes cada año), la inactividad física (1,6 millones que pueden atribuirse a la falta de actividad), el uso nocivo del alcohol (3,3 millones de muertes) y alimentaciones poco saludables (se estiman 4,1 millones de muertes por ingesta excesiva de sodio).



ELTIEMPO.COM