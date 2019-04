Keto Weight Loss es un producto fraudulento e ilegal en Colombia

Seguramente usted la ha visto recientemente en alguna de sus redes sociales: una fuerte campaña de publicidad sobre las milagrosas propiedades de las pastillas Keto Weight Loss, de las que hablan María Mónica Urbina, ex reina de belleza, y su hija, protagonistas del anuncio.

Este producto promete, sin explicar cómo, “quemar y bloquear grasa, controlar el apetito, aumentar el metabolismo, desintoxicar de manera natural y segura y revitalizar la energía y el estado de ánimo”.



Pero cuidado, Keto Weight Loss es un producto fraudulento, ilegal y potencialmente puede ser peligroso para la salud y aquí le vamos a explicar por qué.



De hecho, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) acaba de emitir una alerta sanitaria que advierte sobre los riesgos de las cápsulas Keto, porque entre otras no tienen registro sanitario, y sobre posibles sanciones que pueden enfrentar quienes distribuyan o promocionen artículos con falsas promesas, como este.

Es fraudulento

No le cabe otra palabra, según el Invima, porque nada justifica que un producto con supuestas propiedades médicas, así se autodenomine un suplemento alimentario o de vitaminas, se comercialice en el país por cualquier canal -incluso las redes sociales- sin registro sanitario.



El director del Invima, Julio César Aldana, le dijo a EL TIEMPO que este tipo de productos que no fueron sometidos al proceso que garantiza su calidad y seguridad bajo la figura de un registro sanitario son a todas luces fraudulentos e ilegales y quienes los produzcan, importen, comercialicen o promocionen tienen responsabilidad no solo por los efectos que pueda tener sino por auspiciar un producto por fuera de las normas.



Sin registro sanitario no se puede dar ningún debate sobre su efectividad o no, agregó Aldana.

Es ilegal

La redacción de Salud de EL TIEMPO se comunicó con la exreina María Mónica Urbina, quien aparece en videos promocionando el uso de Keto con frases como que "no necesita de dietas ni aguantar hambre para bajar de peso".



Urbina dijo que si bien lo consume y da fe de sus efectos, se limita a ser la imagen de Keto y desconoce cualquier otra información. “Keto es producido en Estados Unidos y se vende a nivel mundial. Cualquier respuesta la tienen que dar los distribuidores”, aseguró y dijo no saber nada de temas como el registro sanitario.



Al preguntarle el director del Invima por el papel de los influenciadores o figuras públicas que forman parte la publicidad de productos que no tienen registro de la entidad, manifestó que tampoco se escapan de posibles sanciones.



“Esto no es ninguna disculpa porque nada los libra de riesgos como la falsificación y, por encima de todo, la posibilidad de que tengan ingredientes que se desconocen y puedan afectar la salud”, señaló Aldana.

Puede ser un riesgo para la salud

El único ingrediente que menciona Keto es el ácido betahidroxibutírico (BHB), que si bien en teoría podría tener los efectos de una dieta cetogénica como suplemento oral, lo cierto es que en la práctica no se tiene claro si los resultados son los ofrecidos porque, simplemente, no se conocen análisis que lo respalden ni seguimientos a sus efectos colaterales.



Además, sea medicamento o suplemento necesita que su seguridad y eficacia sean el resultado de estudios de tercera y cuarta fase, analizados por pares y publicados en revistas científicas. Todo esto se convierte en soporte para que las agencias regulatorias como el Invima otorguen los registros sanitarios correspondientes, de los cuales hoy carece Keto.



En todo caso, en el supuesto de que tenga todo el respaldo técnico científico y que sea, como muchos dicen, un producto al que solo le falta el registro, está siendo promovido como suplemento o medicamento y en tal sentido su publicidad como producto masivo también debe contar con autorización previa del Invima, aclaró Aldana.

¿Qué hacer?

El Invima recomienda a los consumidores no comprar medicamentos o suplementos dietarios fraudulentos, ya que pueden contener ingredientes que ponen en riesgo la salud.



Y si está consumiendo el producto Keto Weight Loss.Com suspenda su uso “debido a los riesgos que puede representar para su salud” y “denuncie los lugares donde se distribuye o comercializa a través de la página web www.invima.gov.co.



El endocrinólogo Iván Darío Escobar concluye que al no conocer los ingredientes, la principal recomendación es abstenerse de usarlo y fijarse en productos con aval técnico de las autoridades sanitarias a partir de estudios confirmados. Y recuerda que la vía científicamente comprobada para perder peso es la dieta saludable combinada con ejercicio y que hay que dudar de todo lo que suene a milagro.



