José Obdulio Gaviria no sufrió un infarto

A pesar de que en octubre pasado el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, fue sometido a una cirugía cardiaca, el episodio de este martes en pleno Congreso, de acuerdo con fuentes extraoficiales, no corresponde a un infarto, como algunos medios aseguraron.

Este es el momento en el que los congresistas intentan ayudar al senador uribista José Obdulio Gaviria pic.twitter.com/eP1s9P5xS0 — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) May 21, 2019

EL TIEMPO pudo establecer que a la Clínica Marly, en Bogotá, a donde fue trasladado, el congresista llegó consciente después de haber presentado un episodio de lipotimia (pérdida parcial del conocimiento) que le significó una caída en el recinto del Senado, que fue socorrida en principio por Carlos Lozada, parlamentario de la Farc.

Esta manifestación no tiene origen cardiaco y en cambio sí puede generarse por eventos metabólicos, como por ejemplo un desequilibrio en los niveles de azúcar, una descompensación electrolítica o incluso alteraciones neurológicas no severas, que se encuentran en evaluación.



Este diario también conoció que no se trata de un episodio grave, que el senador recibe atención médica y su entorno ha solicitado prudencia con la información de su salud.

REDACCIÓN SALUD