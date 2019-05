James Rodríguez lanza videojuego para los niños con cáncer

Santiago ‘Santi’ Cadena tiene 9 años y quiere ser futbolista. Por lo pronto lucha contra la leucemia linfoblástica aguda infantil. Por este tipo de cáncer lleva tres años internado en la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia (Homi). Pero hoy salió y cumplió uno de sus sueños: conocer a James Rodríguez.



Se encontraron en Bogotá, en el lanzamiento del videojuego ‘Warrior Children’, que desarrolló Homi y la Fundación Colombia Somos Todos, del futbolista, el cual busca recaudar fondos para la apertura de más camas pediátricas y la construcción de un hogar de paso para los niños con esta enfermedad.

“Cuando yo vi a James no sabía qué hacer, qué preguntarle, porque estaba con mucha emoción. Yo quiero ser futbolista y tenía a un futbolista frente a mí, entonces me sentí identificado con él”, dijo Santi.



El futbolista colombiano, luego de escuchar las historias de los niños, aseguró que la superación que han tenido es un ejemplo perfecto para muchas personas que a veces están tristes por problemas mínimos. “Estoy contento con todos estos niños y más por poder ayudar a una buena causa. Aquí solo hay 10 niños, pero son muchos más y creo que no hay palabras para todo esto”, dijo Rodríguez.

James Rodríguez y los niños de la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia.

Santiago, que no tiene celular pero sí utiliza la consola de videojuegos, dice que “‘Warrior Children’ nos impulsa a ser fuertes, pues la temática del juego es que vamos pasando obstáculos y yo creo que en este juego el obstáculo es el cáncer”.



En el videojuego, los personajes son niños con cáncer, que acompañados de James Rodríguez, van adquiriendo vida y energía a través de avatares fantásticos que representan la quimioterapia, radioterapia y la parte emocional, elementos que atacan a las células cancerígenas de la sangre, los huesos y el cerebro.

Según Pilar Rubio, madre de James y presidenta de la Fundación Colombia Somos Todos, la idea de realizar el videojuego surgió luego de una visita a Homi hace dos años. “Esa experiencia lo impulsa a uno a hacer algo por estos niños, que son unos superhéroes para Colombia, unos guerreros de la vida. El juego se basa específicamente en eso, en darles una mejor calidad de vida”.

Imagen oficial de la campaña

Para el lanzamiento de ‘Warrior Children’ se presentaron videos promocionales donde los niños aparecían con diferentes armaduras. Valeria Gómez, de 12 años, tuvo la oportunidad de participar cuando hace seis meses llegaron a su habitación y le pidieron que entrara al cuatro de quimioterapia. La niña cucuteña salió sonriendo mientras vestía la armadura, lo que le produjo mucha felicidad.

“James es el líder de un ejército, un guerrero más que lucha de la mano con los niños en la dura batalla del cáncer infantil”, dijo Mauricio Barberi, presidente de Homi. Su hija y vocera de la Fundación, Ana Barberi, agregó: “más que tener a un famoso queremos que las personas se unan a nosotros para realmente salvar todas las vidas de niños que podamos”.



‘Warrior Children’ ya se encuentra disponible en App Store y Google Play. También puede apoyar esta causa realizando una donación en la página www.warriorchildren.co o consignando en la cuenta de ahorros Bancolombia número 963 933 71461 a nombre de Fundación Hospital de la Misericordia.







