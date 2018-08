Indagan presunta negligencia en muerte de periodista Mauricio Orjuela

Horas después de conocerse el fallecimiento del periodista Mauricio Orjuela, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, decenas de periodistas y hasta el mismo presidente Iván Duque, llamaron la atención por la prestación de los servicios médicos que recibió en los últimos días el comunicador.



Orjuela, quien trabajó en diferentes cadenas radiales, y se había vinculado en los últimos meses al área de comunicaciones del Ministerio de Agricultura, falleció en la mañana de este sábado debido a complicaciones de salud por causa de una peritonitis.



De acuerdo con la denuncia de la familia, las demoras para acceder a los servicios de salud contribuyeron con que su estado se agravara hasta llevarlo a la muerte.

La mamá de Orjuela, Stella Bernal, afirmó que desde hace más de un mes, cuando fue operado de apendicitis, su hijo venía empeorando, pero no recibió un diagnóstico y una atención adecuada.



Después de tres días internado en el Hospital de Engativá, a donde llegó el pasado 10 de julio, Orjuela fue operado de apendicitis. Durante esos tres días, según la mamá, el centro asistencial argumentó que debían esperar la llegada de un medicamento.



Durante la cirugía tuvieron que extraerle además de la apéndice, 10 centímetros del intestino delgado, porque ya había una infección.



Varios días después fue dado de alta, pero el 6 de agosto, la familia de Orjuela lo llevó a la clínica Shaio porque seguía presentando malestar.



De esa institución fue trasladado a la Clínica General de la 100, porque la Shaio no tiene convenio con la EPS Medimás.



Después de tres días hospitalizado, el centro de salud le dio de alta y lo envió a su casa pese a que su estado no mejoraba.



El 13 de agosto, después de consultar con un gastroenterólogo particular, quien les dijo que debía ser llevado de urgencia a un centro asistencial, fue internado nuevamente en la clínica de la calle 100, donde dos días después fue intervenido quirúrgicamente por peritonitis. Ese día le extrajeron dos segmentos más del intestino.



Este sábado falleció cuando iba a ser intervenido nuevamente.

Se abrieron investigaciones

La Supersalud afirmó que ya se están realizando las tareas de inspección para establecer eventuales responsabilidades.

@supersalud informa que inició las acciones de inspección correspondientes para esclarecer las causas y eventuales responsabilidades en el fallecimiento del periodista Mauricio Orjuela. — Supersalud (@Supersalud) 18 de agosto de 2018

Fabio Aristizábal, superintendente nacional de Salud, lamentó el fallecimiento y luego de enviarle condolencias y solidaridad a la familia del comunicador, manifestó que la entidad de control inició de manera prioritaria la investigación de este caso, para lo cual ordenó hacer acopio de toda la información para “establecer las condiciones de la prestación del servicio y las presuntas responsabilidades”.

El procurador Fernando Carrillo, también levantó su voz y cuestionó que se sigan presentando fallecimientos por el llamado "paseo de la muerte".

Hasta cuándo el paseo de la muerte continuará cobrando victimas en Colombia? El derecho a la salud de los colombianos no puede ser moneda de cambio por cuenta de la irresponsabilidad de algunas EPS. #MauricioOrjuela — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) 18 de agosto de 2018

La Defensoría del Pueblo también se manifestó: "Una muerte como la del periodista Mauricio Orjuela no puede volver a ocurrir en Colombia. Esperamos celeridad en la investigación. Solidaridad con sus familiares, amigos y colegas", dijo el órgano de control.

Desde la Unión, Valle del Cauca, el presidente Iván Duque también lamentó la muerte del periodista. Afirmó que se están haciendo las investigaciones correspondientes por los presuntos inconvenientes que se le presentaron a Orjuela para acceder a la atención de salud.



"Parece que hubo una muy mala atención en el servicio de salud. Están haciendo la investigación. No quiero ser irresponsable con ningún juicio de valor, la investigación se está haciendo. Pero que sea esta la ocasión para que ahora cuando hablemos de la situación de la salud tengamos un derrotero.(...) el sistema de salud tiene que estar volcado al paciente para que no sigamos viendo abusos en el sistema".

La respuesta de Medimás

Néstor Arenas, presidente de la EPS Medimás, lamentó el fallecimiento y señaló que "La auditoría médica no se puede hacer en tan corto tiempo, por lo que ya el equipo médico con sus auditores están iniciando la evaluación del caso para lograr dar exactamente el reporte de lo sucedido a supersalud y demás autoridades”.



"Medimás EPS garantizó la totalidad de las atenciones, autorizaciones y procedimientos requeridos por los profesionales de la salud tratantes del señor Mauricio Orjuela, de manera oportuna, dando respuesta a los criterios médicos establecidos en cada una de las IPS y se abstiene de dar mayores detalles de la situación médica puntual del usuario en cumplimiento al deber de reserva de la historia clínica que la ley ordena", afirmó la Entidad Prestadora de Salud en un comunicado.



Así mismo anunció que adelantará de forma inmediata una auditoría médica para evaluar todas las atenciones que recibió Orjuela en las IPS que le prestan servicios a Medimás.



"Medimás EPS reitera su compromiso en la atención y aseguramiento de sus afiliados y seguirá trabajando para ofrecer el servicio que requiere cada uno de sus usuarios de manera confiable, humanizada y eficiente"





