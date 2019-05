Más niños en Colombia están naciendo con bajo peso

El bajo peso al nacer de un bebé, que pone en riesgo su salud y su desarrollo, es un indicador que retrocede en Colombia, de acuerdo con un metaanálisis que acaba de publicar la revista 'The Lancet Global Health' y confirman las cifras oficiales conocidas por este diario.



La investigación desarrollada en conjunto por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que uno de cada siete bebés en el mundo pesa menos de 2,5 kilos al nacer, lo que más tarde puede tener repercusiones en su desarrollo.

A esta conclusión llegaron tras analizar los datos de 150 países entre los años 2000 y 2015. En concreto, se halló que en el 2015, más de 20 millones de bebés vinieron al mundo con un "bajo peso" (menos de 2,5 kilos) y que cerca del 90 por ciento de estos nacimientos ese año tuvo lugar en países con ingresos bajos o medios, y las tres cuartas partes en Asia del Sur y en África subsahariana, aunque los investigadores parten de aclarar que una tercera parte de los recién nacidos en el planeta siguen sin ser pesados.



En el 2015, Bangladés fue el país que presentó la mayor proporción de nacidos con bajo peso (27,8 por ciento). En el lado opuesto estuvo Suecia (2,4 por ciento). En Estados Unidos, este porcentaje se ubicó en 8 puntos y en el Reino Unido, en 7, según los promedios de los países desarrollados. En América Latina y el Caribe, la cifra corresponde al 8,7 por ciento.



Aunque desde el 2000 la proporción de bebés nacidos con poco peso disminuyó en todo el mundo (de 17,5 a 14,6 por ciento en el 2015), en Colombia aumentó, al pasar de 7,7 a 8,8. En concreto, 58.211 nacimientos de los 660.999 registrados en el 2015 en Colombia fueron de niños con bajo peso, tal como indican las estadísticas vitales del Dane.

Mayor registro

EL TIEMPO conoció las estadísticas más recientes del Ministerio de Salud, las cuales muestran que la tendencia creciente de este problema se mantiene. En el 2017, por ejemplo, aumentó a 9,10 y en el 2018, a 9,22 (dato preliminar). O, en otras palabras, año tras año son más los niños que nacen por debajo del peso recomendado.



Las mismas cifras del ministerio muestran que este problema se recrudece en Bogotá (13,15 por ciento de los nacimientos en el 2017 presentaron esta condición), Cundinamarca (10,96) y Chocó (10,29).



Sin embargo, fuentes del ministerio dejan ver que el mayor número de casos registrados podría obedecer a la notificación obligatoria que se debe hacer ante las autoridades de salud.



"Los bebés con un bajo peso al nacer tienen mayor riesgo de presentar un retraso en el crecimiento y sufrir más tarde problemas de salud, y afecciones crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares", anota la investigación de 'The Lancet', la cual calcula además que más del 80 por ciento de los 2,5 millones de recién nacidos que mueren cada año en el mundo presentan esta condición.



Hernando Baquero, pediatra neonatólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Neonatología, coordinador del posgrado de esta especialidad en la Universidad del Norte, donde es decano de Ciencias de la Salud, explica que un bebé puede nacer con bajo peso por dos causas: que sea prematuro (que nace antes de la semana 37) o que presenta un crecimiento limitado en la gestación (su peso al nacer es inferior al normal para el tiempo de embarazo).



Cada causa tiene sus propios factores de riesgo, agrega el especialista, pero en general pueden influir la edad de la madre y la alimentación que recibe en la gestación, el número de embarazos, enfermedades infecciosas o crónicas, consumo de tabaco o de droga, e incluso factores medioambientales como la contaminación del aire.



Para los autores del estudio, este fenómeno se explica en los países de bajos ingresos por un mal crecimiento dentro del útero, esencialmente. En cambio, en los países ricos se asocia a menudo con un nacimiento prematuro (37 semanas de gestación).



"Este nacimiento antes de tiempo puede ser consecuencia de una edad avanzada de la madre (los embarazos son cada vez más tardíos en los países ricos), del consumo de tabaco, cesáreas innecesarias o tratamientos que favorecen la fertilidad, los cuales incrementan la probabilidad de nacimientos múltiples", aterriza la doctora Hannah Blencowe, una de las autoras de esta investigación.



Lo grave de estos resultados es que los 195 países miembros de la OMS van en camino de incumplir la meta establecida en el 2012, de reducir en un 30 por ciento la prevalencia de bajo peso al nacer para el 2025.



Al ritmo actual, estima el equipo de investigadores, se está lejos de la reducción anual del 2,7 por ciento necesaria para cumplir ese objetivo.

Una política contra este problema

El Ministerio de Salud le respondió a este diario que la principal herramienta de política pública para reducir el número de nacidos con bajo peso es la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal, incluida en la resolución 3280 del 2018.



Allí se contemplan acciones de obligatorio cumplimiento como la atención preconcepcional a todas las mujeres con intención reproductiva, control prenatal antes de la semana 10 de embarazo, adopción de un carné de salud materna estandarizado para fortalecer el seguimiento nutricional de la gestante, consulta con nutricionista, pruebas rápidas para la detección de males infecciosos, curso de preparación para la maternidad y medidas para prevenir la anemia del recién nacido.



RONNY SUÁREZ

REDACTOR SALUD