Así está la salud de los colombianos frente al resto de la región

El informe “indicadores básicos” (Situación de Salud de las Américas 2018), que acaba de dar a conocer la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presentó a modo de mapa y de radiografía la información más detallada sobre salud y sanidad en Colombia y la región.

A grandes rasgos, el informe recoge que la región de las Américas alberga a más de 1.000 millones de personas. Cada año nacen 15 millones y mueren casi 7 millones. La esperanza de vida es de 80,2 años para las mujeres y de 74,6 para los hombres.



Al mirar la esperanza de vida, los colombianos en promedio viven 74,7 años. Sin embargo, las mujeres casi bordean los 80 años (78,3), mientras que los hombres viven casi una década menos (71.2 años).



Colombia tiene una edad promedio de 31 años y los menores de 15 años son el 23 por ciento de la población, mientras que los mayores de 65 bordean el 8 por ciento.



En el país, según la agencia regional, el año pasado nacieron 724.800 personas más, mientras que en el mismo período fallecieron 304.300, lo que da una tasa de crecimiento anual del 0,8 por ciento, la más baja en el área andina continental.



Por el lado de la fecundidad, que es la relación de hijos por cada mujer, las colombianas tienen en promedio 1,8 hijos, también la menor del área. Y en cuanto a la tasa de fecundidad en adolescentes, es decir el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, el año pasado fue de 47,5.



En una mirada al nivel de escolaridad se encuentra que cada persona en Colombia estudia 8,1 años en promedio, 2,5 años menos que los venezolanos, un año menos que los peruanos y cinco años menos que los estadounidenses.

Un vistazo a la salud

El documento muestra, entre otras cosas, que casi 6.000 mujeres mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo en la región; y que ocurrieron más de 163.700 fallecimientos infantiles. También detalla que las mujeres tienen en promedio dos hijos.



En Colombia, esos indicadores sanitarios dicen que por cada 100.000 nacidos vivos, se mueren 53,7 madres y más o menos 355 mujeres fallecen cada año por condiciones relacionadas con el embarazo y el parto (según datos del 2015).

Y para el mismo período, la OPS reporta que se mueren 17,1 niños por cada 1.000 nacimientos y que antes de que lleguen a los cinco años se mueren 18,7 niños por cada 1.000, una tasa muy superior a las que presentan Ecuador (11,5) y Venezuela (17,5).



En el año analizado, Colombia tuvo 83.227 casos de malaria, 25.284 enfermos de dengue y por cada 100.000 habitantes se infectaron 16,9 personas con el virus del sida.

Algunas causas de muerte

Las enfermedades no transmisibles, como las cardíacas, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares, son las principales causas de muerte en las Américas. En toda la región, la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles es de 427,6 personas por cada 100.000 habitantes, siete veces más alta que la tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles (infecciosas), con 59,9 personas por 100.000 habitantes.



En Colombia llama la atención la alta incidencia de enfermedades no transmisibles, pues de acuerdo con el informe, afectaron en promedio a 472 personas por cada 100.000 habitantes, una tasa por encima del promedio del área andina.

Por ejemplo, el cáncer de próstata mató en Colombia a 18,9 hombres por cada 100.000, mientras que el cáncer de seno terminó con la vida de 16,1 mujeres por cada 100.000, unas tasas más o menos similares a los promedios regionales.



Al mirar las enfermedades cardiacas, estas acabaron con la vida de 100,1 hombres por cada 100.000 habitantes, la más alta tasa en el área andina, lo mismo que las muertes por enfermedades cerebrovasculares, que en promedio hacen que fallezcan 42,1 colombianos por cada 100.000 habitantes.

Un vistazo a los riesgos

Según los datos recogidos por la OPS, el 8,8 por ciento de los niños que nacen en Colombia tienen riesgo de pesar menos de 2.500 gramos, con el agravante de que menos de la mitad de los recién nacidos (42,8 por ciento) reciben leche materna de manera exclusiva durante los primeros seis meses.



El indicador de desnutrición crónica en niños menores de cinco años refiere que el 12,7 por ciento de ellos la padecen, mientras que el sobrepeso en las mismas edades bordea casi el 5 por ciento.



Por su parte, el sobrepeso y la obesidad afecta al 56,6 por ciento de los hombres y al 61,2 por ciento de las mujeres, un indicador que contrasta con la baja actividad física recomendada, que en promedio realizan apenas 4 de cada 10 colombianos adultos.



El consumo de alcohol se ubicó en 5,8 litros al año por persona, la hipertensión afecta a uno de cada cinco colombianos y uno de cada diez tiene problemas con el azúcar en la sangre.

Cobertura de servicios

Colombia ostenta las mejores tasas de vacunación en toda la región, lo mismo que en el uso de anticonceptivos modernos y apenas el 7 por ciento de la población tiene demandas insatisfechas en planificación familiar, a la par de que el 98,9 por ciento de los partos en el territorio nacional ocurren en un hospital y son atendidos por personal especializado.

Recursos humanos

En Colombia hay 19,4 médicos por cada 10.000 habitantes, 11,4 enfermeras y 9,6 odontólogos para el mismo número. Y mientras el gasto en salud bordea el 7 por ciento, el gasto de bolsillo es el más bajo en toda la región (18,6 por ciento).

Aire contaminado, gran riesgo continental

El informe referencia que la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud a nivel mundial. En ese contexto, nueve de cada 10 personas respiran un aire que no cumple con las especificaciones de calidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya sea por estar expuestas al ambiente exterior o en su propia vivienda, lo que aumenta las probabilidades de enfrentar otros problemas de salud.



De ahí que la agencia haga un llamado a los gobiernos, para poner en marcha políticas y programas, que reduzcan las emisiones tóxicas a la atmósfera y se adopten medidas sanitarias para atender a los afectados.



De igual forma, promueve la puesta en marcha de planes para disminuir las muertes prematuras por el aire ambiental, que el año pasado alcanzaron los 249.000 decesos.



Y en este sentido, la OPS conmina a reforzar la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, definida en el 2015, mediante la cual se insiste en que se amplíe la base de conocimiento a la población en general sobre los impactos de la contaminación, mejorar los monitoreos y controles sobre fuentes contaminantes y atenuar la exposición humana a las mismas.



